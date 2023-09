Zendaya recouvre ses mamelons avec le haut de bikini le plus minuscule qui soit

Pour commencer le mois de septembre de façon mémorable, l’actrice chouchou de la populaire série Euphoria et du film culte Dune a souligné son anniversaire dans un ensemble flamboyant. La fêtée nous a fait le cadeau de nous éblouir comme jamais!

En plus de ses multiples talents artistiques, Zendaya est une vraie fashionista. On a pu découvrir son amour pour la mode à travers les nombreux tapis rouges qu’elle a foulés. Ses tenues audacieuses ont fait d’elle sa signature lors d’événements prestigieux.

La belle brunette s’amuse à compiler ses plus beaux looks en guise de souvenirs digitaux sur Instagram, au grand plaisir de ses abonnés. Celui qui a retenu toute l’attention est sans contredit son récent ensemble de fête.

Zendaya a opté pour un haut court aux manches bouffantes, noué au cou, lui permettant de révéler son buste. La star a joué avec les dimensions en arborant une jupe volumineuse du même motif à tourbillons aux teintes de rose et de mauve retrouvé sur le top.

Dans son élan d’originalité, celle-ci a osé compléter son look de soirée unique avec le plus petit microbikini qu’il puisse exister. À peine visibles, les mini triangles qui ressemblaient à des coquillages ne cachaient que le minimum de sa poitrine.

Recouvert de diamants, ce haut de bikini rikiki agissait à titre d’accessoire festif, comme Zendaya n’en portait aucun autre sur elle. Les fines cordelettes et les chaînettes lui conféraient un air des plus sexy.

Celle qui a soufflé ses 27 bougies a suscité l’intérêt de ses fans dans cet ensemble révélateur, récoltant de nombreux souhaits d’anniversaire.

Une personne bien spéciale à ses yeux s’est assurée de commenter en premier sous sa publication de fête, soit son copain Tom Holland.

INSTAGRAM / ZENDAYA

Les tourtereaux se font plutôt discrets dans leur relation, mais cette fois-ci, Tom lui a offert une petite attention romantique, et surtout publique. Les amoureux nous font craquer!

Pour souligner la nouvelle année qui l’attend, Zendaya a également partagé un adorable cliché d’elle dans son jeune univers, se plongeant directement en enfance.

Avant de retrouver l’actrice au petit écran, on peut patienter en découvrant d’autres looks épatants. On a hâte de voir les surprises qu’elle nous réserve.

La jeune femme semble libre et épanouie: ses 27 ans lui vont déjà comme un gant!

