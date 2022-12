Est-ce qu'il y aura une saison 2 de la série «Wednesday» sur Netflix?

La série Wednesday connaît un succès monstre sur Netflix et les fans en redemandent. Est-ce qu’il y aura une suite? Voici tout ce qu’on sait.

Réalisée par Tim Burton, Wednesday suit la jeune fille de la famille Addams alors qu’elle fait son entrée à la Nevermore Academy, une école pour les enfants avec des habiletés spéciales.

Vampires, sirènes, loups-garous, on y retrouve de tout! Là, elle découvre ses habiletés surnaturelles et tentera de résoudre un mystère qui date de plus de 25 ans.

Les téléspectateurs ont tellement adoré la série qu'elle a battu un record sur Netflix! En effet, Wednesday est actuellement la série en anglais la plus visionnée en une semaine sur Netflix, dépassant par le fait même Stranger Things et Dahmer.

Alors, est-ce qu’il y aura une suite à la populaire série Wednesday?

Sans rien révéler, le cas que Wednesday tente de démystifier durant la série est résolu à la toute fin. Cependant, le dernier épisode laisse entendre que ce n’est pas terminé pour le personnage et plusieurs questions n’ont toujours pas de réponse.

En effet, les créateurs de la série, Alfred Gough et Miles Millar, ont confié au média Variety qu’ils avaient déjà planifié la saison 2. Mieux encore, ils ont des idées pour potentiellement 3 autres saisons!

Cela augure donc très bien! De plus, considérant l’immense succès de la saison 1, il ne serait pas surprenant que Netflix confirme une suite très bientôt.

En attendant, vous pouvez écouter la saison 1 de Wednesday sur Netflix dès maintenant!

