Voyez nos looks coup de coeur des influenceurs au Festival d’été de Québec

Des milliers de personnes se sont réunies dans la Belle Province pendant 11 jours de spectacles incroyables au Festival d’été de Québec. Parmi les festivaliers, certaines de nos vedettes québécoises préférées se sont démarquées dans la foule par leur look de feu.

Une foule de musiciens tels que Zach Bryan, Imagine Dragons, Pitbull, Lana Del Rey et Green Day étaient très attendus au FEQ cette année. Plusieurs influenceurs ont vibré sous le rythme festif de l’événement en adaptant leurs tenues à l’image de l’artiste qu’ils venaient voir.

Voici les plus beaux looks des vedettes québécoises aperçues au Festival d’été de Québec:

Claudia Bouvette

En performance au FEQ, la chanteuse a enflammé la scène dans un look incendiaire. Vêtue de rouge de la tête aux pieds (littéralement, en ayant teint des mèches de sa chevelure blonde), Claudia a fait des flammèches en offrant une prestation de feu et en marquant l’imaginaire de ses fans dans cet une-pièce à découpes saisissantes.

STORY INSTAGRAM / LAURENCE MORISSET

Marina Bastarache

C’est dans un look cottagecore que l’on a retrouvé la fondatrice de Nana The Brand au Festival d’été de Québec. Marina a juxtaposé un léger chandail à manches longues de style crop top à sa robe blanche à volants vers le bas. Pour couronner le tout, celle-ci a couvert sa tête d’un chapeau à l’effigie d’une vraie festivalière.

Claudie Mercier

Accompagnée de son copain Mathieu, l’influenceuse a opté pour l’une des tendances phares de 2023: les vêtements en filet. Colorée comme à son habitude, Claudie était dans son élément dans ce chandail multicolore en mailles qui laissait entrevoir son haut de maillot orange.

Pascale de Blois

La star de TikTok a osé une robe style lingerie pour l’événement. Elle a agencé cette robe rose soyeuse à ornement de dentelle à des bottes de cowboy blanches, afin de créer un look à l’image de la chanteuse qui était de la partie cette soirée, soit Lana Del Rey.

Camille Felton

La comédienne y est allée en toute légèreté pour combattre les chauds degrés dans une camisole noire en nouant un crewneck à son buste lors du spectacle de Pitbull. Le lendemain, Camille a choisi une blouse fleurie à volants aux côtés de son copain, tous les deux fins prêts pour Lana Del Rey.

Alice Morel-Michaud

La jeune actrice de 24 ans était éblouissante dans un OOTD délicat. Ses tresses s’harmonisaient à sa robe blanche romantique à fines boucles aux épaules. Tissu gaufré vers le haut et soie vers le bas (avec un côté pratique: des poches), cette robe estivale lui allait comme un gant.

Brendan Mikan

Dans un style classique en noir et blanc, l’influenceur a ajouté une petite touche funky à son ensemble avec des lunettes de style Y2K. Brendan était également avec Megan Cyr, ex-candidate d’Occupation Double Martinique. Ceux-ci semblent s’être amusés comme des fous!

Sarah Couture

Dos ouvert, camisole lilas drapée simplement retenue par de fines cordelettes, longue jupe en denim blanche, la jeune maman a su faire tourner des têtes dans ce style qui lui allait à merveille.

Laurie Bujold

Les robes aux allures de Bridgerton ont la cote et Laurie ne pouvait passer à côté d’une tenue aux manches bouffantes et aux bottes de cowboy à chaînettes pour créer un magnifique look country au spectacle de Zach Bryan.

Aly Brassard

Les couleurs et les motifs font d’Aly sa personnalité éclatante. La YouTubeuse ne pouvait passer inaperçue avec son short turquoise, du même coloris que sa casquette, ainsi que sa chemise qui semblait dessinée à la main. On adore son audace à tous les festivals!

Pézie Beaudin

La tendance de la brassière apparente n’a pas de secret pour la fashionista de Québec. Pézie a osé le soutien-gorge néon que l’on a pu remarquer au travers de sa blouse en mailles très fines à motif de picots. Finalisant le tout d’une minijupe à rayures colorée qui rappelle ses cheveux roses, elle gagne le prix du look ensoleillé!

Laurie Doucet

Dans les bras de son copain, Laurie a arboré un chandail orange transparent, laissant entrevoir sa bralette. Cette couleur lui procure un teint de pêche à faire rêver. Tout sourire, celle-ci semble plus heureuse que jamais!

Kim Rusk, P-O Beaudoin et son copain

Les amis ont dansé comme s’il n’y avait pas de lendemain, se surnommant le «triple trouble» au FEQ. On adore leur complicité!

Camille D. Sperandio

Dans une combinaison moulante noire, la créatrice de contenu avait l’air d’une star en finalisant son ensemble de lunettes du même coloris.

Karl Hardy

Il n’y avait personne de plus préparé que Karl pour le spectacle de Lana Del Rey: son chandail parle de lui-même!

Evelina Diordita

Pantalon cargo blanc et haut tube côtelé rouge, l’influenceuse représentait le mot «caliente».

MC Soucy

Pour un look bohème 100% réussi, la jeune femme a opté pour une jupe courte fleurie à tissu fluide avec une veste crop top crème en crochet.

