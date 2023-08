Voyez les looks les plus sexy repérés ce week-end au festival country Lasso

Qui dit festival country, dit chapeaux de cowboy et bottes au look western. Résultat? Une tenue sexy assurée, qui fait tourner toutes les têtes. Les festivaliers montréalais suivent cette règle d’or cette fin de semaine à Lasso.

Beau temps, mauvais temps, on peut apercevoir les fans de musique country à un seul et unique endroit ce week-end, soit le parc Jean-Drapeau. Pour couronner un mois de festivités après Osheaga et ÎleSoniq, nous voilà transportés dans l’univers western du festival Lasso.

Vibrant sous leur rythme musical favori, les festivaliers mettent la gomme pour nous impressionner et c’est mission réussie!

Corset, denim, crochet et foulard en guise de top... tout y est pour créer des looks mémorables qui s’agencent à la perfection aux accessoires antiques les plus convoités.

Voici les looks les plus sexy aperçus sur le site:

JOUR 1

Attendez de voir ce que les festivaliers nous réservent pour le Jour 2...

