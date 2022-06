D'hier à aujourd'hui, voyez comment les candidats de Mixmania ont changé

La folie Mixmania n'a jamais vraiment quitté l'imaginaire québécois, même deux décennies plus tard. Bianca Gervais en a fait un documentaire qui vient toucher au cœur les plus nostalgiques, Mixmania: 20 ans plus tard.

On a idolâtré les candidats et on rêvait de vivre cette même expérience musicale. On vous montre ceux qui évoluent encore aujourd'hui dans le milieu musical et public.

Les voici à leurs débuts, et où ils sont aujourd'hui!

Mixmania:

Photo courtoisie, crave

La première saison de Mixmania est parue en 2002 et mettait la table à une nouvelle génération d'idoles. Qui connaît par cœur les chansons d'Aucun regret et de Défense urbaine?

Ariane Laniel

Ariane a marqué l'imaginaire avec sa chevelure rouge aux mèches blondes. Elle fait toujours de la musique à ses heures. Un nouvel extrait, Mirage, est disponible depuis peu.

Pierre-Luc Blais

Pierre-Luc continue de chanter, principalement sur sa chaîne YouTube du même nom. Il interprète à sa manière différentes chansons connues.

Annabelle Oliva

Après Mixmania, Annabelle a tenté sa chance à American Idol en 2012. Par la suite, elle a laissé de côté sa carrière musicale. Elle est maintenant mère de trois enfants.

Emmanuel McEwan

Le sympathique Manu est passé derrière la caméra, où il fait de la production télévisuelle et cinématographique.

Julie St-Pierre

Julie St-Pierre fait toujours partie de la vie publique, elle dont on entend la voix à la radio dans le grand Montréal. Elle chante encore régulièrement et est DJ.

Frank Hudon

Frank continue d'œuvrer dans le domaine musical. Certains de ses extraits ont été diffusés à la radio, dont Je m'attacherai à toi, et sa version de l'hymne des Fêtes Un jour de Noël.

Benjamin Laliberté

Benjamin a plusieurs extraits musicaux sur les plateformes d'écoute en ligne, sous le pseudonyme Jessy Benjamin. La musique n'est jamais bien loin!

Mixmania 2:

Marie-Annick Boisvert

La seconde saison de Mixmania a été diffusée en 2011, à Vrak.TV. Le groupe des filles se nommait les Glamies et le groupe des gars, Stepzone. Au lancement de son album The Paradise Club, Claudia Bouvette a invité ses ex-collègues pour un numéro musical nostalgique à souhait.

Alex Miron-Dauphin

Artiste multidisciplinaire, Alex est acteur.trice, chanteur.euse et auteur.e.

Anne-Sophie Demers

Anne-Sophie est toujours devant les caméras avec sa chaîne YouTube «Anne-So», qui compte 30 000 abonnés. Elle a aussi participé à la téléréalité XOXO, parue en 2018.

Jérémy Plante

Jérémy Plante est toujours une bête de scène! Il était de la saison 2022 de Star Académie et fait partie de différents groupes musicaux de style country, de reprises et de pop.

Claudia Bouvette

Claudia a récemment lancé son album The Paradise Club en plus de participer à la téléréalité Big Brother célébrités. Elle a aussi eu quelques rôles télévisés au cours des années qui ont suivi sa participation à Mixmania.

Tommy Tremblay

Tommy, alias PETiTOM, est un artiste multidisciplinaire. On a pu le voir à Révolution et à La Voix. Il continue à danser et à chanter sur différentes scènes ainsi que sur TikTok.

Mixmania 3:

© Frédéric Auclair / Agence QMI / Archives

Mixmania 3 a été diffusé en 2012. Les groupes formés étaient mixtes, soit les All Stars et les Heart Beat.

William Cloutier

Le visage de William Cloutier n'était pas inconnu lorsqu'il s'est présenté pour le retour de Star Académie en 2021. Le participant de Mixmania 3 avait tenté les auditions de La Voix, sans être retenu. Il a triomphé lors de sa participation à Star Académie 2021 en remportant la finale.

Benjamin Nadeau

Benjamin évolue en tant que producteur et également en tant que membre des Mc12 avec Jérémy Plante et Samuel Jalbert-Raymond. Plusieurs de leurs chansons sont dans les rotations radiophoniques.

Mixmania 4:

Photo Agence QMI, Pascale Lévesque

La dernière saison de Mixmania, Mixmania 4, était animée par Olivier Dion. Les cartes ont été mélangées pour varier le concept, réunissant un groupe de danseurs et un groupe de chanteurs. La saison a été diffusée en 2014.

Anouk Lauzon

L'influenceuse Anouk Lauzon fait partie de la mouture des danseurs de Mix4. La jeune femme, qui a été chorégraphe, danseuse et actrice, est maintenant dans le monde de l'influence et des affaires, notamment avec des collaborations de création de bijoux et de bikinis.

Krystel Mongeau

La grande gagnante de l'édition 2022 de Star Académie revient de loin! Elle était parmi le groupe de chanteurs de Mix4. Elle a également été de l'équipe de Lara Fabian à La Voix avant d'être couronnée pour ses talents de chant à l'Académie.

