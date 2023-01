Vous pouvez obtenir des boucles de rêve avec cet objet inusité, dans votre maison

Encore une fois, TikTok a le pouvoir de rendre une astuce virale et celle-ci, pour des boucles sublimes, pique notre curiosité.

La tiktokeuse Liz Fox Roseberry, de FoxCraftCustom, a ramené au goût du jour l'utilisation d'un tamis en guise de diffuseur. Certains proposent également l'utilisation d'une simple passoire à pâtes, mais la diffusion de l'air d'un séchoir à travers le tamis aura un effet plus efficace.

La technique

Pour arriver à des boucles parfaites, il faut commencer par se laver les cheveux et faire la technique du «plopping», soit de provoquer les boucles en froissant doucement la chevelure entre les mains. Pour ce faire, il faut laver ses cheveux au préalable et utiliser les produits appropriés, soit une crème pour les boucles et une mousse.

Ensuite vient l'étape avec le tamis ou la passoire. Il faut pencher la tête vers l'avant, entrer sa chevelure humide dans le tamis pour garder la formation des boucles et ainsi passer le séchoir comme si vous utilisiez un diffuseur.

L'avantage du tamis tiendrait apparemment à sa forme et à sa grosseur, qui devrait contenir tous les cheveux lors du séchage. Avec la forme, la chaleur se diffuse de manière homogène dans les cheveux. C'est plutôt inusité de se rendre à la cuisine pour notre routine capillaire, mais la recette est gagnante!

Les produits pour obtenir des boucles de rêve.

1. Crème de définition des boucles de Moroccanoil - 40$ chez Sephora

Courtoisie

2. Scellant miracle adoucissant hydratant Liquid Glass de Drybar - 44$ chez Sephora

Courtoisie

3. Mousse à cheveux Power Whip de Joico - 22$ chez Pharmaprix

Courtoisie

4. Passoire Starfrit - 10$ sur Amazon

Courtoisie

5. Gel à l'huile Osis+ de Schwarzkopf - 24$ sur Amazon

Courtoisie

