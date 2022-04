Cette actrice de «Sex Education» fera bientôt face à sa sosie Margot Robbie dans le film «Barbie»

La poupée Barbie mythique prendra vie sous un film présentement en préparation et voilà qu'une de nos actrices chouchous de la série Sex Education débarque dans la production.

Emma Mackey, l'interprète de Maeve Willey dans la série britannique, a été annoncée pour jouer dans le film sur Barbie puisqu'elle a des ressemblances frappantes avec l'actrice principale, Margot Robbie.

On ne sait pas encore quel rôle aura Emma dans le film mais on sait déjà que ça donnera lieu à des scènes intéressantes.

Barbie est dirigé par Greta Gerwig, qui a entre autre été aux commandes du film Les Filles du Docteur March et de Lady Bird. Le tournage a présentement lieu à Londre.

Le film portera évidemment sur la poupée blonde, interprétée par Margot Robbie, et on trouvera Ryan Gosling dans le rôle de Ken. L'histoire tournera autour de Barbie, qui sera exclue de Barbieland puisqu'elle n'atteint pas les standards de perfection de la communauté. Elle fera face au monde réel et créera sa propre aventure et fera plusieurs rencontres.

La distribution du film comporte d'autres noms tout aussi connus, soit Simu Liu, Will Ferrell, America Ferrera, Michael Cera, Issae Rae, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt et Alexandra Shipp. Ça promet!

Emma a déjà dit en entrevue au média The Independant qu'elle préfèrerait que les gens se concentrent sur le travail d'acteur effectué plutôt que le physique, et qu'elle ne voit pas du tout la ressemblance entre Margot et elle. On aime voir son travail d'actrice et on a hâte de voir la comparaison.

Emma a d'ailleurs une année chargée sur les bras. On l'a vue dans Mort sur le Nil, Eiffel et dans son rôle de Maeve Willey dans Sex Education, dont la préparation d'une quatrième saison est amorcée.

Aucune date de sortie n'est annoncée encore pour le long-métrage Barbie. L'attente devrait cesser en 2023!

