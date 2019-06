Le nouveau film Charlie’s Angels mettant en vedette Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska et Noah Centineo a enfin une bande-annonce et ça promet!

Inspiré de la télésérie des années 70, puis du film légendaire des années 2000, ce «reboot» s’annonce vraiment badass.

Dans la bande-annonce, on peut voir que les personnages de Kristen Stewart et Ella Balinska, Sabina et Jane, sont des agentes secrètes envoyées pour protéger Elena, jouée par Naomi Scott.

Elles travaillent toujours pour le mystérieux Charlie, mais c’est Bosley, jouée par Elizabeth Banks, qui est leur patronne directe. Cette dernière signe aussi la réalisation du film.

Le personnage de Langston, joué par notre cher Noah Centineo, semble être un expert en chimie (peut-être en explosifs?) et il a une connexion bien spéciale avec la magnifique Jane.

Capture d'écran Youtube

En plus de tout cela, on a droit à une nouvelle chanson originale par Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey!

On a déjà hâte de voir le futur vidéoclip, ainsi que le film qui sortira en salle en novembre 2019.

Voyez la bande-annonce juste ici: