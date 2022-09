Vous devez voir cette photo de Ludivine Reding avec les cheveux bleus

Ludivine Reding est présente sur nos écrans depuis bien longtemps et on a pu voir évoluer le style de la comédienne. Elle foule les tapis rouges depuis assez longtemps pour constater des archives de looks un peu surprenants.

Celle qu'on connaît aujourd'hui par sa divine chevelure blonde est passée par plusieurs looks, parfois plus edgy et colorés que maintenant.

Bien avant sa transformation sombre pour la série Fugueuse en 2018, Ludivine a joué avec les couleurs pour se démarquer et trouver son style. La preuve sur cette photo du tapis rouge du film Ego Trip en 2015!

Tout juste âgée de 18 ans, l'actrice avait fait teindre ses cheveux gris et bleu. Le contraste avec sa chevelure d'aujourd'hui est particulièrement marquant.

Le style vestimentaire de la comédienne de STAT sur les tapis rouges a aussi beaucoup changé depuis.

C'est un beau retour en arrière!

