Voici votre «beige flag» selon votre signe astrologique

Les beige flags sont des habitudes et caractéristiques étranges, mais qui ne sont pas d'assez grosses problématiques pour faire fuir ou briser un couple.

• À lire aussi: Le mois de novembre sera chanceux pour ces 4 signes astrologiques

• À lire aussi: Les 4 signes astrologiques qui ont le plus hâte aux temps des Fêtes

Dans le monde relationnel, on connaît les green flags, qui sont des signes positifs dans l'entretien d'un lien, et les red flags, qui sont des signes qui crient la fuite à tout prix. Grâce à TikTok, il y a maintenant une zone grise, beige, pour être plus précis.

Les beige flags sont des traits un peu décalés, qui peuvent faire sourciller, mais qui ne seront pas des irritants assez importants pour prendre des chemins séparés. Par rapport à l'astrologie, chaque signe présente des beige flags typiques aux caractères séparés dans la roue zodiacale.

Voici le beige flag selon votre signe astrologique.

Bélier (21 mars au 19 avril) : Texter avec trop d'enthousiasme.

Le Bélier à la joie débordante utilise trop de points d'exclamations, ce qui peut mener à une incompréhension de son interlocuteur. «Où es-tu!!??» peut autant être interprété comme une hâte de venir vous rejoindre qu'une frustration parce que le Bélier ne vous trouve pas.

Taureau (20 avril au 20 mai) : Difficile à satisfaire sur la nourriture.

Le Taureau se dit foodie, mais pas à tout prix. De nouvelles textures et nouvelles saveurs peuvent être rebutées par ce signe zodiaque. Épicurien, mais à son rythme.

Gémeaux (21 mai au 21 juin) : Toujours parler d'eux-mêmes.

Les Gémeaux sont d'excellents communicateurs et s'intéresseront à votre vie, mais ils seront encore plus intéressés à parler de la leur sans arrêter. À leur avantage, ce beige flag assure qu'il n'y a pas de temps mort avec un Gémeaux.

Cancer (22 juin au 22 juillet) : Être accaparé par la famille.

En soi, avoir la famille au coeur de ses valeurs est un point des plus positifs. Pour le Cancer de votre entourage, c'est le grand sujet de sa vie. Anecdotes, petites histoires, activités, tout tournera autour de son clan familial, peut-être parfois à avoir envie de lui demander de changer de sujet.

Lion (23 juillet au 22 août) : Être obsédé avec les réseaux sociaux.

Personne n'aime plus l'appréciation immédiate conférée par les réseaux sociaux qu'un Lion solaire. Le Lion est agréable à côtoyer au quotidien, mais attendez-vous à le voir toujours cellulaire à la main pour prendre des centaines de clichés qui seront partagés sur les réseaux sociaux.

Vierge (23 août au 22 septembre) : Toujours tout organiser.

Liste de tâches, liste d'épicerie, liste de... liste. C'est une musique aux oreilles de la Vierge et ça peut parfois agacer son entourage qui tente d'insuffler une dose de spontanéité à ce signe. Cette organisation suprême peut d'ailleurs être un irritant alors que la Vierge a tendance à juger ceux qui ne sont pas aussi bien rangés.

Balance (23 septembre au 23 octobre) : Être en retard.

La ponctualité? La Balance rougit à l'audition de ce mot, gênée par l'absence de celle-ci dans sa vie. La Balance sociale comme pas une dit oui à beaucoup d'évènements, se donnant du mal à respecter les horaires convenus de part et d'autre. La Balance peut être pardonnée si elle indique d'avance qu'elle aura du retard.

Scorpion (24 octobre au 21 novembre) : Être trop, trop tôt.

Les questions en surfaces, très peu pour le Scorpion qui tente de découvrir les secrets enfouis de quelqu'un deux minutes après l'avoir rencontré. À l'opposé, le Scorpion ne répondrait jamais en cent ans à des questions aussi personnelles avec de nouvelles personnes.

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre) : Le maître divulgâcheur.

Ce n'est pas avec un Sagittaire qu'il est idéal de se tenir lorsque vous n'avez pas encore vu un film que vous mourrez d'envie de voir. Il y a beaucoup trop de chances que le Sagittaire révèle les punchs! Il est préférable de discuter de films que vous voulez voir tous les deux et voir ces films en même temps.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier) : Toujours près de son téléphone.

Le beige flag du Capricorne est de garder son téléphone toujours à la vue, mais pas pour les raisons que vous croyez. Celui-ci veut être sûr de ne manquer aucune opportunité, aucune urgence professionnelle et avoir ses rappels de rendez-vous toujours sous la main. S'assurer de la perfection vers laquelle le Capricorne tend, quoi!

Verseau (20 janvier au 18 février) : Jouer les inatteignables.

Le Verseau peut se permettre de se la jouer «trop cool pour la ligue», puisqu'il l'est, mais ça peut nuire à ceux qui tentent de le connaître en profondeur. Toutefois, il ne faut pas abandonner. Une fois que le Verseau vous ouvre ses bras, il est une perle à avoir autour de soi.

Poissons (19 février au 20 mars) : Être beaucoup dans sa bulle.

Les Poissons aiment vivre dans leur bulle et se créer un monde de rêveries. Une telle caractéristique peut créer des conflits, légers cela dit. Par exemple, lorsqu'ils argumentent sur les paroles d'une chanson et qu'ils croient, à tort, avoir raison, alors qu'ils ne chantonnent pas les bons mots. Il faut choisir ses batailles sur ce genre de chamailleries avec les Poissons.

Ces beige flags sont bien amusants et à prendre avec un grain de sel. À vous de découvrir s'ils correspondent à votre entourage!

À VOIR: Éléonore Lagacé tente la tendance du string apparent dans un look audacieux