Vos vedettes québécoises préférées nous confient la carrière dont elles rêvaient plus jeunes

Et si les comédiens de vos séries québécoises bien-aimées avaient choisi un autre métier que celui de jouer au petit écran, qu’auraient-ils exercé comme carrière? Voici leurs réponses!

• À lire aussi: Rentrée télé: voici toutes les séries à ne pas manquer cet automne

• À lire aussi: Voici ENFIN la bande-annonce de la 5e saison de «Révolution»: on a déjà des frissons!

• À lire aussi: Voyez la bande-annonce de la nouvelle série qui réunit Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk à l’écran cet automne

Billie était sur place lors de la grande rentrée TVA et pour l’occasion, on a discuté avec plusieurs de vos vedettes québécoises préférées. Celles-ci nous ont confié quelles avenues professionnelles les intéressaient plus jeunes.

Leurs intérêts ont évolué, étant maintenant acteurs et actrices. Qui d’entre eux rêvait dans leur jeunesse d’être avocat, médecin, psychologue, vétérinaire, architecte ou pilote d’avion?

Découvrez leurs réponses dans la capsule ci-haut, ou sur notre chaîne YouTube.

Le retour de vos émissions favorites, ça se passe sur TVA+.

• À lire aussi: Les acteurs de vos séries préférées sont réunis sur cette photo

• À lire aussi: Claudia Bouvette, Emi Chicoine et Audrey Roger seront réunies dans cette série cet hiver

• À lire aussi: [Vidéo] Les ex-participants de téléréalités Megan Cyr et Ismaël Dumerlus testent leur couple

À VOIR: BFF Challenge avec les frères Sam-Éloi Girard et Tom-Éliot Girard