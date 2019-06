Cela ne fait même pas quelques semaines que la saison 3 de Riverdale s’est terminée qu’on a déjà hâte à la 4e.

On apprend au compte-gouttes les informations sur la prochaine saison qui s’annonce rocambolesque.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 4 de Riverdale

La date de sortie

La saison va recommencer le mercredi 9 octobre 2019 sur The CW, donc jeudi le 10 sur Netflix.

Le départ de Luke Perry

On sait maintenant quel épisode va faire honneur à Luke Perry, l’acteur qui interprétait Fred Andrews, le père d’Archie. Luke est décédé le 4 mars 2019 des suites d’un AVC.

Dans la saison 3, Fred était parti en voyage d’affaires, laissant donc le temps aux scénaristes de Riverdale de penser à la meilleure façon possible de rendre hommage à l'acteur.

Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de la série, a confirmé sur Instagram que le premier épisode de la saison 4 serait dédié à la mémoire de Luke et de son personnage, Fred.

Le personnage va donc s'éteindre dans l’émission, ce qui va sans aucun doute affecter Archie.

Le lien avec Katy Keene

Lucy Hale de Pretty Little Liars a obtenu le premier rôle dans Katy Keene, une série qui, tout comme Sabrina, se déroule dans l'univers de Riverdale.

On sait qu"Ashleigh Murray, qui joue Josie dans Riverdale, aura un rôle important dans Katy Keene, elle ne fera donc plus partie de l’émission.

Les boucles qui ont été bouclées

Le dernier épisode de la saison 3 a réglé plusieurs dossiers. Le Black Hood est mort, Jason Blossom n’est pas de retour à la vie, et le Gargoyle King serait Chic finalement...

Par contre, il pourrait très bien avoir plusieurs Gargoyle King, ou Chic pourrait mentir... rien n’est certain!

Les portes qui sont restées ouvertes

Premièrement, The Farm, cette étrange secte dirigée par le Edgar Evernever de Chad Michael Murray est encore très mystérieuse. On se demande surtout pourquoi ils collectionnent les organes humains et surtout, où ils sont partis.

On se souvient qu’à la fin de l’épisode, Kevin a été abandonné par tous les Farmies qui semblent avoir disparu.

On voit aussi que Cheryl a gardé le cadavre de son frère Jason. Est-elle devenue folle?

On note tout particulièrement le fait que Betty, Veronica et Archie brûlent leurs vêtements et sont recouverts de sang, laissant supposer qu’ils ont tué quelqu’un.

Et où est Jughead?

Roberto Aguirre-Sacasa a aussi confirmé qu'on explorerait plus en profondeur dans la saison 4 le fait que Betty ait été diagnostiquée comme ayant le «gène du tueur en série».

Les nouveaux personnages

La saison 3 s’est terminée en introduisant un nouveau personnage, qui n’est pas si nouveau que ça finalement!

Charles Smith, qui se présente d’abord en tant qu’un agent du FBI, est immédiatement révélé comme étant le demi-frère de Betty, donc le fils que Alice cherche depuis toujours.

On sait qu’il va être un élément important de l'histoire et qu’il a des liens avec plusieurs personnages de Riverdale. On a hâte de voir tout cela!