Voici TOUT ce que vous devez savoir sur la controverse à «Occupation Double Martinique»

Depuis plusieurs jours, difficile de passer à côté de tous les rebondissements face à controverse engendrée par Occupation Double Martinique. On a résumé la situation pour mieux comprendre.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux est allée au secondaire avec Philippe de OD et dévoile comment il était

• À lire aussi: 8 choses à découvrir sur Tommy Kimpton, le DJ et candidat de télé-réalité

En peu de temps, la controverse a pris une ampleur astronomique et on y prête tous un peu attention, qu'on écoute l'émission ou pas.

Voici une ligne du temps de la saga Occupation Double Martinique.

10 octobre – Clémence est stratégiquement éliminée pour mettre des bâtons dans les roues de Jonathan. Jonathan annonce partir volontairement après un souper houleux et cette élimination.

Clémence a rejoint le C.A. et Jonathan a décidé de partir de lui-même. Il y a eu des prises de bec au souper, Isaack, Philippe, Walid et Félix mettant Jonathan de côté.

Divers influenceurs et fans de l'émission ont exprimé leur mécontentement face à ce départ. C’est à ce moment que les téléspectateurs ont commencé à soulever les situations évidentes d’intimidation montrées à l’écran.

11 octobre – La production d’Occupation Double Martinique publie un premier communiqué.

Pour rassurer le public après la vague de commentaires sur l’élimination frustrante de Clémence et le départ de Jonathan, l’équipe de production a pris les devants pour indiquer qu’OD est un jeu de séduction et qu’ultimement, c’est le public qui a son mot à dire sur le couple gagnant.

Entre-temps, sur les réseaux sociaux, les commentaires sous les publications des candidats ont été désactivés pour éviter un ras de marée.

13 octobre – Entrée des nouveaux candidats dans les maisons. Comme à chaque saison d’Occupation Double, c’est un twist que de faire entrer de nouveaux candidats qui viennent brouiller les cartes.

Tommy Kimpton et Catherine Bastien, deux personnes connues du public, ont été mal accueillis par leurs pairs. Leurs débuts de rapprochement n’ont pas plu aux candidats déjà dans les maisons, et n’ont pas plu au petit milieu des influenceurs non plus. Emy-Jade Greaves, Marc Fitt, Elisabeth Rioux et quelques autres se sont prononcés sur le sujet.

• À lire aussi: Tout ce que tu dois savoir sur le «drama» entourant Catherine Bastien, Tommy et Emy-Jade

Outre ces rapprochements, Isaack et Philippe font bien comprendre à Tommy qu’ils ne l’apprécient pas, réitérant qu’ils ont le contrôle de la maison des garçons.

13 octobre – Jonathan se confie en entrevue avec Julie Snyder

Les candidats éliminés ont tous droit à leur entrevue à l’émission de fin de soirée de la productrice Julie Snyder. Depuis plusieurs jours maintenant, le public accuse la production de ne pas suffisamment intervenir auprès des candidats, maintenant qu’il y a intimidation dans la maison des gars. Jonathan a donc adressé la situation avec Julie Snyder, qui prend sur ses épaules la grogne du public envers la production.

Jonathan s’exprime en disant que le temps de réaction de la production a probablement eu un rôle à jouer sur l’ambiance dans les maisons et que ça aurait pu prendre une différente tournure.

16 octobre – L’élimination du dimanche est faite sans réelle surprise. C’est Tommy qui doit quitter l’aventure.

Après un court séjour dans la maison des gars, on reproche à Tommy de mal avoir joué ses cartes et de manquer de transparence. C’est le C.A. qui a décidé de faire passer Tommy de la maison des gars à la maison des exclus. On lui dit même qu’il a pu être arrogant auprès des autres, alors qu’il tentait de leur tenir tête.

16 octobre après l’émission du dimanche – Marée de commentaires sur les réseaux sociaux

Le public est en colère contre ce qui est diffusé par la chaîne. Les téléspectateurs prennent d’assaut les réseaux sociaux pour dénoncer l’intimidation et les valeurs toxiques émises par l’émission et le manque de position de la production, qui réagit en publiant alors un second communiqué.

Ils mentionnent dans la foulée qu’India Desjardins et Stéphane Villeneuve, professeur, s’envoleront vers la Martinique pour sensibiliser les candidats et les outiller face à l’intimidation.

19 octobre – Occupation Double annonce le retrait des candidats problématiques de l’aventure et les partenaires se détachent.

Les trois garçons visés seront encadrés à leur retour au Québec puisque le réveil sera brutal. Les visages apparaissent toujours à l’écran puisque les épisodes sont tournés trois semaines à l’avance. Félix était déjà éliminé, mais on enlève également Isaack et Philippe de la maison des gars.

Dans la même journée, un effet boule de neige se fait sentir jusqu'au chaud soleil de la Martinique. Shop Santé est le premier partenaire à annoncer que le lien d’affaire entre la compagnie et l’émission est rompu. En après-midi, l'entreprise de vêtements Oraki emboîte le pas à Shop Santé, indiquant ne pas être en accord avec les valeurs reflétées par l’émission. Quelques minutes plus tard, la compagnie de bijoux Twenty Compass, That'so et Nail Création mettent elles aussi un terme à leur partenariat. Plus tard en journée, l'entreprise Polysleep quitte également le navire.

En soirée, Julie Snyder, visiblement ébranlée, fait le point sur la situation, indiquant qu’ils prennent la responsabilité de ce qui arrive et il y a excuses publiques.

20 octobre – Plus d'entreprises prennent position.

Au tour de la compagnie de sacs Lambert de se retirer. La veille, la compagnie québécoise avait annoncé son désir de rester dans l’aventure si des changements étaient rapidement mis en place, tout en condamnant les problématiques véhiculées dans la présente saison d’OD. Toutefois, l’entreprise a changé son fusil d'épaule et a annoncé faire un don de 100 000$ à la Fondation Jasmin Roy, fondation qui lutte contre l’intimidation.

Autre coup de tonnerre sur Occupation Double. Les partenaires majeurs Couche-Tard et Guru se dissocient à leur tour des comportements problématiques diffusés à l’écran. Aussi, plus tôt dans la journée, on constatait que les épisodes de la saison OD Martinique ne sont plus en ligne et que toute trace des garçons jugés problématiques a disparu de leur site officiel.

21 octobre 12h – Le groupe Finstar coupe les ponts avec Occupation Double.

Le couperet tombe. Le Groupe Finstar, qui fournissait le condo aux grands gagnants de l’émission, prend la décision de se dissocier complètement d’Occupation Double. La décision prend part sur-le-champ.

La production a toutefois indiqué qu'un grand prix sera remis aux gagnants de la saison, comme promis.

Bien qu'on ne sache pas où se dirige la présente saison, on sait que dès dimanche, les décisions de la production doivent prend effet.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s