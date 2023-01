Voici tout ce que l'on sait sur la saison 4 de «Emily in Paris»

On a dévoré la saison 3 et les rebondissements nous ont laissés sur notre appétit. Voici les détails de la quatrième saison de Emily in Paris.

ATTENTION, L'ARTICLE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS

Après une saison où l'on croyait que les amours étaient définitivement rétablis pour la protagoniste, Gabriel, Alfie et Camille, la saison 3 se termine par un coup de théâtre. Assez pour que Lily Collins, l'interprète d'Emily Cooper, ait dit en entrevue qu'elle avait entendu cinq différentes options de fin de saison, et qu'elle avait réalisé que tout cela arrivait dans le même épisode.

Ce que l'on sait sur la saison 4

Dès la fin de la saison 2, les saisons 3 et 4 étaient annoncées. On ne pourrait demander mieux, puisque la saison 3 se termine sur bien des interrogations. La workaholic est définitivement établie à Paris et les aventures rocambolesques s'enchaînent pour Emily et son entourage.

La saison 3 termine sur Camille à l'autel à son propre mariage avec Gabriel, déclarant qu'Emily et le chef cuisinier ont des sentiments l'un pour l'autre. Dans la chapelle, Alfie quitte Emily devant le fiasco de la situation. Par la suite, Gabriel avoue à Emily que Camille est revenue à Paris pour annoncer à Gabriel qu'elle est enceinte. On pourra donc avoir le dénouement de cette situation rocambolesque.

Qui retrouvera-t-on à l'écran?

Étant donné que la plus récente saison finit avec tous les personnages clés, Emily, Gabriel, Camille, Mindy et Alfie, on pourra probablement retrouver leurs interprètes, Lily Collins, Lucas Bravo, Camille Razat, Ashley Park et Lucien Laviscount.

On croit aussi qu'il y aura de la pagaille à l'agence Grateau, l'agence de publicité, puisque Julian, joué par Samuel Arnold, semble vouloir changer de camp. On a bien hâte d'en savoir plus sur les effets qu'aura ce mouvement dans l'équipe.

La sortie de la saison 4

Il n'y a toujours pas d'indice concernant le tournage de la série et la sortie. Toutefois, au fil des ans, les saisons ont été révélées à chaque début d'hiver. On peut donc espérer que la quatrième saison sortira à la fin de 2023.

Il n'y a pas non plus d'information faisant savoir si la quatrième saison sera la dernière pour Emily in Paris. À suivre!

