Voici tous les artistes musicaux qui vont sortir un album en 2023

2023 sera rempli de découvertes et nouveautés pour nos oreilles. On attend avec impatience les sorties musicales de nos artistes favoris.

Vous avez entendu dire que Zayn préparait un nouvel album? Vous désirez du nouveau de votre groupe préféré? On a les réponses. On se met en mode écoute et on s'imprègne des ambiances de nos chanteurs favoris pour écouter leurs surprenantes nouveautés. Découvrez qui a passé les derniers mois en studio et faites des découvertes.

Ils ont confirmé de la nouvelle musique pour 2023.

Olivia Rodrigo

La jeune chanteuse a frappé fort avec son premier recueil de chansons, SOUR. Depuis quelque temps, Olivia prépare un deuxième album qui sortira cette année. Bien qu'elle ait déjà réfléchi au titre du disque, Olivia garde le mystère.

Dua Lipa

La reine du style et de la pop moderne avait déjà confirmé un troisième opus alors que le deuxième n'était pas terminé. Quelques années plus tard, nous voici à l'aube d'une nouvelle création pour Dua. L'album a un nom, il prend forme encore en ce début d'année et devrait pouvoir atteindre nos oreilles d'ici la fin de 2023.

Sam Smith - Gloria

Sam Smith offre à ses fans un quatrième album plus personnel. Avec Unholy, chanson qui a pris une grande ampleur dans les réseaux sociaux, on a envie d'en entendre plus. On aura un album complet à se mettre dans les oreilles le 27 janvier.

Ava Max - Diamonds and Dancefloors

L'interprète de Sweet but Psycho pourra vous accompagner dans vos «hot girl walks» et vos moments de délire avec son prochain album. La musique d'Ava Max est attendue le 27 janvier.

Lana Del Rey - Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Le neuvième album studio de Lana Del Rey fait énormément de bruit depuis son annonce. En octobre, sa musique fut compromise après le vol du disque dur contenant les pièces de l'album. Plus récemment, elle a fait la promotion de son opus avec une seule affiche, située dans la ville où habite son ex. On aura le résultat de toute cette saga le 10 mars prochain.

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Miley Cyrus a créé un engouement autour de sa prochaine musique en indiquant que pour 2023, c'était «New year, New Miley music era», et on embarque à 100%. Un premier extrait sera bientôt disponible, mais l'album complet est prévu pour le 10 mars.

Zayn

Deux ex-membres de One Direction ont annoncé des nouveautés musicales pour 2023. Zayn Malik est l'un de ceux qui sont retournés en studio. Son dernier album, Nobody's Listening, est sorti en 2021 alors que Zayn était en pleine controverse. Espérons que cette nouvelle musique soit mieux accueillie.

Niall Horan

Le deuxième ex-membre de One Direction s'apprête à lancer un album en 2023. Les fans réclament à Niall Horan de la nouvelle musique puisque son dernier disque, Heartbreak Weather, a vu le jour il y a 3 ans. Il a donné un aperçu de son nouveau son dans son compte TikTok. L'album est pour bientôt.

Selena Gomez

Le public attend avec grande impatience la nouvelle musique de Selena depuis qu'elle a révélé le projet dans la tournée de presse de son documentaire My mind and me, sorti en 2022. Selena a qualifié son nouveau son de très joyeux et puissant. On a hâte d'en entendre plus.

Doja Cat

L'album Planet Her a connu un succès astronomique dans les débuts de l'ère Doja en 2021. En septembre dernier, elle annonçait être en préparation d'un album R&B pour 2023.

Ed Sheeran - Substract

Ed Sheeran avait déjà annoncé qu'il ralentirait dans sa carrière musicale lorsqu'il deviendrait père. Heureusement pour ses fans, Ed, après l'arrivée de deux enfants avec sa femme Cherry, continue de composer des chansons et nous présentera un album au courant de l'année.

Cardi B

L'album à venir pour Cardi B devrait faire suite à ces débuts, en 2018. Toutefois, l'artiste semble être dans une impasse. Seules quelques chansons seraient officiellement prêtes et elle a l'impression de faire un blocage.

Taylor Swift

Les succès se suivent et ne se ressemblent pas pour Taylor Swift qui a sorti Midnights en 2022. La star reproduit ses chansons après plusieurs années litigieuses et le prochain album à être recréé devrait être soit Speak Now ou 1989. Les paris sont ouverts!

