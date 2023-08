Découvrez quels signes astrologiques sont les pires colocs

Quitter le nid familial pour enfin vivre dans son petit cocon vient avec un sentiment d’énorme fierté, mais également son lot de stress. Si vous pensez faire le grand saut en appartement dans un avenir rapproché, choisissez judicieusement vos colocs!

Quand on pense à déménager avec ses amis en appartement, on s’imagine rapidement les soirées à cuisiner en potinant, les «party pyjama» avec une foule de bonbons et de popcorn ainsi qu'à s’échanger nos vêtements entre les différents placards.

Toutefois, cela vient aussi avec de nombreuses responsabilités, comme faire le ménage, payer le loyer et sortir les poubelles... Les choses plates quoi!

Certains signes du zodiaque sont reconnus comme étant des colocs plus difficiles à suivre au quotidien. Prenez quelques notes avant d’embarquer dans cette grande aventure à plusieurs. Vous serez avertis et saurez comment vous adapter!

Voici les signes astrologiques qui peuvent être les pires colocs:

Lion

*Alerte drama* à l’horizon: sortez vos tasses de thé! On adore les personnes sous ce signe pour qui la mission première est de nous divertir. Par contre, au quotidien, il faut s’attendre à ce qu’elles déplacent de l’air. Voulant être le centre de l’attention à l’appartement, celles-ci vous feront sentir leur présence en tout temps, qu’elles soient en train de lire ou de cuisiner un gâteau arc-en-ciel pour un party thématique. Une chose est sûre: votre logis sera extraordinaire et bien décoré, tout pensé par le Lion!

Sagittaire

Ces aventuriers nocturnes sont les plus mystérieux de tous les signes avec qui vivre. Vous ne saurez jamais vraiment où ils se cachent. Leur retour à l’appartement sera cependant sans grande subtilité, car ils vous feront entendre leur arrivée avec un niveau sonore très fort. Armez-vous de bouchons pour ne pas affecter votre cycle de sommeil! Détail important: habiter avec eux veut aussi dire devoir avoir un double de clés à proximité, parce que les personnes sous ce signe vont les perdre CONSTAMMENT.

Verseau

Assoiffés de changement, les gens sous ce signe zodiaque oublieront qu’ils ont dit oui à une activité entre colocs, ayant eu une autre opportunité entre-temps. Ne comptez donc pas sur eux pour être présents à votre souper spaghetti, même s’ils ont répondu «participe» à votre événement. Vous devrez également leur faire des rappels mensuels pour payer le loyer, car les premiers du mois, ça veut dire quoi de toute façon?

Bélier

Certains signes plus calmes sont idéaux comme colocs aux Bélier, car ils arrivent à gérer leur intensité. Ne pensez même pas leur reprocher d’avoir mal fait les tâches ménagères, parce qu’ils vous bouderont et ce ne sera pas très beau. S’il y a bel et bien une chose qui les insulte, c’est sentir qu’on leur fait la morale. Ils ne supportent pas du tout! Bons communicateurs: à vous de jouer.

Gémeaux

Avec ce signe volatile, on ne peut jamais trop savoir à quoi s’attendre. Vous pourrez passer d’un fou rire à une histoire deep qui vous fera pleurer en un rien de temps. Vous aurez de merveilleux moments sur le balcon à admirer le coucher de soleil, mais sachez toutefois qu’il se peut qu’après 30 minutes, vous deviez les ramasser à la petite cuillère, crème glacée à la main. À vous de voir s’il est possible de vous habituer à leurs sautes d’humeur passagères!

Cancer

On peut se voir étonnés que le Cancer se retrouve dans cette liste, étant l’un des signes les plus gentils du zodiaque. Cependant, ces personnes peuvent parfois être trop... Souvent au bord des larmes, elles ont besoin de se faire rassurer et demandent de l’affection constante. Si vous rêvez d’intimité, ce n’est peut-être pas le match parfait, car elles entreront dans votre bulle. Ces nostalgiques vous feront sentir leur désir d’être en symbiose avec les colocs à tout moment. Mais parfois, on a simplement envie de soirées enfermées dans notre chambre à écouter nos séries préférées!

Vous voilà maintenant avisés et vous pourrez éviter toutes surprises!

