Voici pourquoi tout le monde se souviendra de la performance d’Alicia Moffet à Osheaga

Osheaga célèbre sa 16e édition, mais il s’agit de sa première fois en tant qu’artiste invitée sur la scène principale pour Alicia Moffet. Pour l’occasion, la chanteuse a tout donné lors de son festival préféré, créant des souvenirs inoubliables avec son public. Voici, en exclusivité, les moments marquants de son spectacle.

La maman de 25 ans a vécu des émotions fortes en ce début du mois d’août. Dans la cour des grands, Alicia a livré une prestation exceptionnelle sur la scène principale.

Voici 7 choses marquantes qui sont arrivées au spectacle d’Alicia Moffet à Osheaga:

1. Alicia a réalisé un de ses plus grands rêves

Le temps d’une journée, la jeune femme n’était pas festivalière, mais une artiste faisant partie de la programmation: elle n’oubliera pas de sitôt ce moment rêvé depuis son enfance. La cerise sur le sundae? Celle-ci performait sur la même scène ET la même journée que Billie Eilish, qu’elle vénère.

2. Son look restera gravé dans nos mémoires à tout jamais

Si la mission d’Alicia était que tous les regards se tournent vers elle lors de ce moment qui lui était précieux, c’est entièrement réussi! Celle-ci en a mis plein la vue, vêtue d’un ensemble en denim de la tête aux pieds.

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Jeans taille basse, corset en denim lacé à l’arrière: il n’y a pas de doute, la chanteuse ne pouvait point passer inaperçue avec ce look de scène qui lui allait à merveille.

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

3. Cette dernière a chanté de nouveaux morceaux en exclusivité

La chanteuse a surpris les spectateurs en dévoilant des nouveautés musicales, dont Fall Into You. Alicia a confié qu’elle voulait rendre hommage au musicien Fred Again, qu’elle adore, s’inspirant du rythme ses chansons. Les fans étaient aux anges comme ceux-ci n’en peuvent plus d’attendre la prestation de l’artiste, attendu le 6 août à Osheaga.

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

4. FouKi a fait une apparition surprise sur scène

Le rappeur a été accueilli par les cris de la foule en délire!

Thierry Laforce / Agence QMI

FouKi et Alicia ont chanté le single Ciel, et c’est sans grande surprise que les fans chantaient toutes les paroles, les connaissant par coeur.

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

5. Adulant la compagnie d’accessoires de son copain, elle arborait les bijoux FIVE JWLRY

Tous les bijoux qu’elle arboraient sont signés FIVE JWLRY, la compagnie de son chum Frédérick Robichaud. Vous savez donc où vous les procurer si vous souhaitez la copier!

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

6. Son copain était en admiration devant elle et on avait envie de pleurer

La chose la plus cute pendant son spectacle? Fred qui l’encourageait, ému du talent de sa blonde. On craque!

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

7. Son spectacle s’est résumé à un GROS party

L’interprète de On Your Mind nous a fait danser en masse! Elle a rassemblé la foule lors de sa célèbre chanson Lullaby. Frissons assurés, même sous un chaud soleil d’août!

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

Alicia Moffet sait créer des moments magiques avec ses fans. On a tout aimé!

