Voici pourquoi tout le monde recourbe ses cils vers le bas sur TikTok

Une nouvelle astuce TikTok n’attend pas l’autre. Si vous pensez qu’utiliser un recourbe-cils dans le sens proposé est la bonne méthode pour afficher un regard de rêve, détrompez-vous. La populaire plateforme sociale est là pour vous annoncer que vous avez tort!

Il existe une nouvelle façon de se recourber les cils et elle surprend. Celle-ci consiste à positionner le recourbe-cils vers le bas, au lieu de la traditionnelle méthode vers le haut.

Toute simple, cette ultime astuce pour des cils hyper allongés a été testée par les beauty gurus de TikTok.

Pour arriver au même résultat, il suffit de vous équiper d’un bon recourbe-cils ainsi que de votre mascara préféré.

Après avoir positionné le recourbe-cils vers le bas, il est nécessaire d’attraper tous vos précieux cils jusqu’à leur extrémité et de maintenir la pression pendant au moins 5 secondes. Il ne faut toutefois pas toucher directement à la racine des cils, car on veut éviter de les arracher.

Pour la touche finale, retournez le recourbe-cils dans sa position de base et insérez les cils dans le coussinet en pesant normalement, vers le haut. Il ne vous reste plus qu’à ajouter quelques couches de mascara et le tour est joué!

Selon les tiktokeuses qui ont essayé la tendance du moment, le résultat est assez flagrant: les cils sont très longs et droits.

Cependant, une utilisatrice met en garde ses abonnés en expliquant la peur qu’elle a ressentie après avoir recourbé ses cils à l’envers. Celle-ci croit que le jeu n’en vaut pas la chandelle, ayant eu la frousse de sa vie de perdre ses cils.

Ainsi, il est vraiment important d’agir prudemment avec le recourbe-cils une fois vers le bas, afin d’éviter un épisode cauchemardesque.

Vous connaissez maintenant le secret des personnes qui ont des cils extrêmement longs... À savoir si cette technique vaut la peine d’être au banc d’essai.

Oserez-vous l’essayer?

À VOIR: Alicia Moffet adopte l'accessoire sexy de l'été 2023