Voici où sont les candidats de Star Académie 2021 aujourd'hui

Un an après leur aventure à Star Académie, les Académiciens qui nous ont charmés par leur talent et leur voix dans l'édition 2021 continuent de se tailler une place dans le show-business québécois. Certains sont très présents sur la scène alors que d'autres restent plus discrets, mais une chose est certaine, ils n'ont pas arrêté de chanter.

• À lire aussi: La styliste de «Star Académie» nous dévoile les dessous de la garde-robe des Académiciens

• À lire aussi: 11 candidats à Star Académie 2022 que tu as déjà vus ailleurs

Voici ce que sont devenus les 15 Académiciens de 2021:

15. Charles Kamoun

Plutôt discret depuis son passage à l'Académie, Charles Kamoun alias Sea Kay se concentre sur lui-même. Sur Instagram, il partage parfois des magnifiques clichés avec sa copine ou encore de voyages. Après l'avoir découvert grâce à Star Académie, ses fans ont très hâte d'avoir des nouvelles de cet artiste authentique et talentueux.

14. Olivier Faubert

À la recherche d'un nouvel EP à découvrir? C'est celui de l'ancien Académicien Olivier, Mes ombres, qu'il faut écouter. Le lancement de cet album aura lieu le 18 mars à la salle Le Ministère, et en bonus, les billets sont gratuits. Faites vite! Toujours inspirant, Olivier a révélé être sobre depuis plus de quatre ans et son nouveau projet fut inspiré de cette expérience.

13. Matt Moln

L'artiste pur, comme Lara Fabian l'a si bien décrit, n'a pas pris de pause. Il a sorti des chansons et sa plus récente La fin des sens est disponible partout. Il ne cesse d'écrire et de travailler sur son art. Un artiste qui met de l'avant la musique francophone à surveiller! Il adore toujours être devant la lentille, surtout celle du photographe André alias villedepluie sur Instagram.

12. Zara Sargsyan

La jeune artiste de continuer à se tailler une place sur la scène musicale d'ici après son expérience. Zara a performé son premier show il y a quelques mois à Montréal, au Théâtre Sainte-Catherine. Elle est restée très proche de plusieurs autres Académiciens, dont Annabel avec qui elle collabore souvent.

11. Shayan Heidari

L'ancien Académicien est plus motivé que jamais, il continue d'écrire et de créer. En plus d'avoir récemment sorti son premier single All I Want, il mijote un EP à l'heure qu'il est. À sa sortie de Star Académie, il a connu une période un peu sombre, mais il en sort en plus fort que jamais. Côté vie personnelle, Shayan a présenté à ses abonnés Instagram son amoureuse, Maya Nujaim, elle aussi musicienne.

Joël Lemay / Agence QMI

10. Dashny Jules

Celui qui inspirait la joie de vivre et de la bonne humeur dans le manoir l'an dernier continue de nous faire sourire à travers ce qu'il partage sur ses réseaux. Il partage des covers de chanson que l'on adore. Dernièrement, il a même été mannequin pour la merch de sa co-Académicienne et amie, Meghan Oak. Il a annoncé participer à un projet secret avec nul autre que l'artiste Corneille. On en saura plus le 24 mars prochain. Restez à l'affût!

9. Maëva Grelet

Malgré le fait qu'elle était l'une des plus jeunes du groupe, Maëva faisait preuve d'une grande maturité et professionnalisme. À sa sortie de l'Académie, elle n'a pas arrêté de travailler sur sa carrière. Elle a signé avec la maison de disque Diakadi Music et a sorti un album, Prélude, disponible sur toutes les plateformes. Sa musique sensuelle vous donnera envie de danser! Maëva est aussi ambassadrice pour Ensemble pour nos jeunes, un organisme qui vise à lutter contre le décrochage scolaire chez les communautés ethno culturelles.

8. Jacob Roberge

Plus introverti que les autres, sa voix imposante a fait de lui l'un des coups coeur du public en 2021. Il continue de partager plusieurs cover de chanson sur son Instagram et il a participé à un spectacle dans une église pour Noël. Il garde un souvenir mémorable de son expérience à Star Académie et a même demandé en mariage son amoureuse à la suite de son aventure. Elle a dit oui!

7. Annabel Oreste

La princesse (autoproclamée!) de l'Académie reste encore tout aussi flamboyante qu'elle était durant l'émission. Annabel a annoncé faire partie maintenant de la famille Mlife Music Group, une maison de disque qui a pour mission de ramener les gens ensemble autour de la musique. C'est une mission qu'Annabel saura bien remplir, il ne fait aucun doute là-dessus. Elle a récemment fêté ses 21 ans, bien entourée de ses nombreux amis!

AFP

6. Meghan Oak

Malgré le fait que l'aventure Star Académie fut de courte durée pour Meghan, elle a marqué le public. Cet été, elle a sorti un single, Au revoir, que vous voudrez écouter en boucle à journée longue. Elle a trouvé le temps de sortir une collection de vêtements en collaboration avec Kool Apparel. En plus de tout cela, Meghan a trouvé l'amour! Elle continue de profiter de la vie, voyager et à faire des shows avec l'annonce de la réouverture des bars et des salles de spectacles.

5. Rosalie Ayotte

Demi-finaliste, cette artiste continue de chanter et de composer en partageant à ses fans des courts vidéos sur Instagram. Plus récemment, on a pu entendre sa belle voix sur la chanson thème de l'émission La vraie nature.

4. Queenie Clément

Queenie continue de faire sa place dans l'industrie et, surprise elle attend son premier enfant. Cette chanteuse n'a pas arrêté depuis la sortie de son aventure et elle a même participé à une autre téléréalité, Gospelmania. Queenie a aussi participé à des émissions d'ici comme Autour de minuit avec Gregory Charles et elle a fait partie du Bal Mammouth aux côtés de Lunou et William. On peut dire que c'est le début d'une grande carrière pour cette belle artiste.

3. Guillaume Lafond

Impossible d'oublier le mouvement du bassin de ce chanteur country! Guillaume est récemment retourné sur la scène de Star Académie lors de sa participation à un hommage à Renée Martel pour le Variété du 6 mars. Il continue de faire des spectacles à travers la province. Pour connaître les dates de ses prochains spectacles et vous procurer des billets, rendez-vous sur son site internet.

Jo�l Lemay / Agence QMI

2. Lunou Zucchini

La finaliste très aimée du public, Lunou, a récemment fait une apparition à Star Académie 2022 pour faire la promotion de l'adaptation québécoise de Rock of Ages avec Rémi Chassé qui jouera cet été au Québec et dont elle fera partie. Lunou enfile les projets et est aussi en tournée avec nul autre que William Cloutier à travers la province.

Le gagnant de Star Académie 2021 vient tout juste de sortir son premier album On ira et on l'entend sans se lasser partout dans les radios d'ici. Son album est numéro un des ventes francophones au Québec. Il continue de partager sa vie avec sa copine des dix dernières années, Sara, et à être le papa de deux garçons trop adorables.

Vidéos qui pourraient vous intéresser:

s