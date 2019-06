Dans le cadre du 50e anniversaire de la Fierté, plusieurs compagnies en ont profité pour sortir des mini collections qui s’en inspirent, mais plusieurs d'entre elles ne redonnent pas de profits à la communauté.

L'idée de faire rayonner la Fierté est excellente, mais si c’est seulement pour capitaliser sur le mouvement, ce l’est moins.

On a donc voulu mettre l’emphase sur les compagnies qui, elles, redonne une partie, ou 100% de leurs profits à des organismes qui bénéficient directement la communauté LGBT.

Voici donc 15 mini-collections pour la Fierté qui en valent la peine:

1. FILA + Phluid

La compagnie légendaire Fila offre 3 chandails et une paire de souliers avec des accents arc-en-ciel. La collection est non-genrée et une partie des profits va à la fondation Stonewall qui aide et supporte la communauté LGBT depuis les années 90.

Les sneakers sont $75 US et les chandails $45 US.

2. Teva

La marque Teva s'est alliée aux jumelles Tegan & Sara pour créer cette sandale à plateforme colorée. Teva donne 15$ par paire vendue à la fondation Tegan & Sara, qui vient en aide aux femmes LGBTQ+.

Les sandales sont 112$.. .

3. Asos

La compagnie de vêtements a lancé une collection de 50 morceaux avec des messages comme «Unity» et «Acceptance». 100% des profits iront à Glaad, un organisme qui vise à favoriser l’inclusion et l’acceptation de la communauté LGBTQ+.

La collection unisexe est aussi disponible pour les tailles plus et les prix varient entre $35 et $50 US.

4. Urban Decay

La nouvelle couleur du eye-liner en paillettes Heavy Metal de Urban Decay s’appelle Stonewall et 25% des profits recueillis seront remis à la fondation du même nom.

Le eye-liner Stonewall coûte 23,50$.

5. Ugg

Pour être confortable et stylé, Ugg propose des pantoufles en arc-en-ciel. Pour chaque paire vendue, 25$ iront à la fondation Born This Way créée par Lady Gaga pour la santé mentale des jeunes.

Les pantoufles sont à $100 US.

6. American Apparel

Cette mini collection de t-shirts par American Apparel propose des messages comme «Still Here, Still Queer» (toujours ici, toujours queer) et donne 100% de ses profits à la fondation Trans Cosmetic Donation Drive qui offre des produits d’hygiène personnelle aux femmes trans dans le besoin.

Les t-shirts sont à environ 32$

7. L’ensemble «Wear Your Pride» de Milk Makeup

La compagnie de maquillage offre un petit coffret qui contient un bâton illuminateur à paillettes, un blush en bâton et leur fameux mascara Kush et tout ça, dans un petit sac à fermeture éclair en arc-en-ciel. Tous les profits engendrés durant le mois de juin iront à The Center, un organisme qui offre des programmes de soutien à la communauté LGBTQ+ de New York.

Le kit «Wear Your Pride» est à 36$.

8. Converse

La marque de soulier propose un modèle de Chuck 70 high top très coloré pour célébrer la Fierté. Converse va redonner à plusieurs organismes, dont le projet It Gets Better qui encourage les jeunes personnes LGBTQ+ en partageant des messages d’espoir.

Le modèle «Pride» est à $100 US.

9. Fossil

La compagnie de montres a sorti un cadran ainsi qu’un bracelet inspirés de l’arc-en-ciel. Tous les profits iront à l’Institut Hetrick-Martin qui offre de l’hébergement pour des jeunes dans le besoin.

Le cadran est à $75 US et le bracelet $20 US.

10. Zenni

La compagnie de lunettes propose trois modèles différents et 100% des profits iront à It Gets Better.

Les modèles Pride sont entre $10 et $20 US, selon le style voulu.

11. Disney

Le géant Disney a lancé une collection «Rainbow» qui comprend des chandails, des oreilles de Mickey, des sacs à dos et bien plus. Pour le mois de juin, Disney va remettre 10% des profits à l’organisme GLSEN qui vient en aide aux étudiants LGBTQ+.

Les prix pour la collection Rainbow varient entre $10 et $30 US.

12. MAC

La collection MAC Loves Pride contient des produits pour les lèvres, les yeux et le visage. La compagnie supporte une foule de fondations qui supportent la communauté LGBT et ils vont aussi donner 500 000$ à GLAAD.

Les prix varient selon les produits MAC Loves Pride.

13. Lush

La compagnie de soins naturels propose d’acheter la lotion pour le corps Charity Pot. Des profits recueillis, ils vont les séparer au sein de plusieurs organismes comme le National Center for Trans Equality.

Le Charity Pot coûte 7,95$.

14. Levi’s

La mini collection Levi’s comprend cette camisole, mais aussi des shorts et quelques modèles de t-shirts. 100% des profits iront à OUTright International, un organisme qui défend les droits des personnes LGBTQ+ à travers le monde.

Les items de la collection Proud Together varient entre 40$ et 150$.

15. American Eagle

La collection de 10 t-shirts et camisoles d’AE contient des messages comme «Gayer Than Gay» (plus gai que gai) et «Love Is The Future» (l’amour est l'avenir). Les fonds amassés iront à It Gets Better.

Les 10 chandails sont entre19,95$ et 29,95$.