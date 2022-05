Les 10 québécois avec le plus grand nombre d'abonnés sur TikTok

Qui ne s'est jamais perdu dans une spirale de vidéos TikTok? La plateforme est la plus utilisée pour se divertir, s'inspirer et même apprendre.

Plusieurs créateurs de contenu ont des vues astronomiques sur leurs vidéos et des abonnements qui se multiplient quasiment d'heure en heure. C'est le cas de ces Québécois qui réussissent à sortir du lot.

La liste des plus suivis sur TikTok change rapidement, selon les tendances du moment.

Voici les 10 québécois avec le plus d'abonnés sur TikTok.

Nombre d'abonnés: 1.2 million

Type de contenu: On connaît Emy pour ses transformations vestimentaires, mais sur Tiktok, ce sont surtout ses vidéos à faire pleurer de rire qui lui font recueillir ce nombre d'abonnés. HI-LA-RAN-TE.

Nombre d'abonnés: 1.3 million

Type de contenu: Domino est une batteuse dont la popularité a monté en flèche avec ses reprises impressionnantes et son énergie. La joueuse de batterie a souvent accompagné Roxane Bruneau et aimerait bien jouer avec des chanteurs internationaux.

Nombre d'abonnés: 1.4 million

Type de contenu: La popularité de Mike Demero est due aux remixages de musique populaire qu'il reprend de mille et une manières avec ses consoles et son clavier. Un hit pop peut être revisité à la manière de plusieurs DJ et on reconnaît bien les sonorités. De la musique originale arrivera bientôt en ligne pour l'artiste de TikTok.

Nombre d'abonnés: 1.4 million

Type de contenu: Willibed est connu pour ses histoires d'épouvante, de la critique culinaire, des pranks, des faits inusités, des défis et du contenu de son quotidien.

Nombre d'abonnés: 1.4 million

Type de contenu: Des recettes à faire saliver, des aventures en lien avec sa quête culinaire, voici le contenu qu'offre Laurent Dagenais, qui se positionne dans le top 10 des Québécois les plus suivis de TikTok.

Nombre d'abonnés: 1.5 million

Type de contenu: La nourriture à la cote sur TikTok. Derrière son masque, le producteur de contenu Frank Leblanc est reconnu pour ses démonstrations culinaires avec des bruits absurdes et apparitions de dinosaures aux moments les moins opportuns. Son style unique lui vaut beaucoup de visionnements.

Nombre d'abonnés: 2.3 millions

Type de contenu: Croyez-le ou non, Rachid Badouri fait partie des Québécois les plus suivis sur Instagram. L'humoriste a un succès qui va bien au-delà de la scène et ses vidéos lui valent une place dans le top 10 des Québécois au plus grand nombre d'abonnés TikTok. Il partage beaucoup de blagues, sketchs et des moments hilarants avec son père, qu'il adore imiter.

Nombre d'abonnés: 4 millions

Type de contenu: Née au Nunavik, Shina Novalinga, connue aussi sous le diminutif Shina Nova, fait rayonner la culture inuit par l'art, dont le chant de gorge, et différents aspects de son quotidien. La jeune femme partage souvent des moments avec sa mère et informe les gens grâce à sa présence sur les réseaux sociaux.

Nombre d'abonnés: 12.6 millions

Type de contenu: Sarah-Jade publie des vidéos sur son quotidien, la danse et des défis TikTok qu'elle réussit à merveille. La jeune Québécoise est vite passée du Québec à Los Angeles avec cette célébrité rapide.

Nombre d'abonnés: 14.2 millions

Type de contenu: Énola s'est fait connaître grâce à ses fantastiques talents de danse. Elle a filmé des vidéos près des monuments les plus connus de Québec et a été propulsée vers la gloire. Énola a un visa pour vivre à Los Angeles et elle est chorégraphe pour des mégastars de la chanson. Énola arrive au sixième rang des TikTokeurs canadiens les plus suivis.

