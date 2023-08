Voici les produits à adopter pour une trousse beauté parfaite selon Marina Bastarache

L’entrepreneure derrière Nana The Brand se fait toujours complimenter sur son maquillage plus-que-parfait du quotidien et de nombreuses personnes lui demandent qui est sa maquilleuse. La réponse? Nulle autre que Marina! Dans une vidéo TikTok, elle nous dévoile ses produits de beauté chouchou.

Avec son sens de l’autodérision légendaire, Marina Bastarache débute sa vidéo sur la plateforme des beauty gurus en s’introduisant comme n’étant point experte en la matière.

Comme plusieurs personnes qui ne s’y connaissent pas trop en maquillage, elle aime toutefois trouver les meilleurs produits pour créer un effet bonne mine sur son visage.

C’est grâce à son amie Sophie Parrot, artiste maquilleuse qui signe ses looks beauté lors de séances photos, qu’elle a déniché ses produits préférés pour une trousse simple, mais efficace. Marina confie avoir mis son ancien kit de maquillage aux poubelles pour repartir à neuf!

Ayant appris d’une professionnelle, l’influenceuse ne voulait point garder tous ces bons conseils pour elle. Cette dernière nous partage donc ses astuces beauté pour un résultat naturel, mais impeccable.

Voici les produits à ajouter dans notre trousse de maquillage:

Après avoir mis un hydratant, Marina commence sa routine beauté.

1. Fond de teint Super sérum teinté FPS 40 de ILIA chez Sephora - 62$

En été, elle applique ce fond de teint léger qui, avec son sérum teinté, offre une peau des plus lumineuses tout en ayant une protection contre les rayons du soleil. Elle adore la couvrance légère qui permet un fini éclatant.

2. Fond de teint visage et corps diaphane Studio Radiance de MAC Cosmetics chez Sephora - en rabais à 40$ (au lieu de 53$)

En hiver, la belle brunette opte pour ce produit qu’elle adule particulièrement. Ce fond de teint hydrofuge ultraléger de MAC procure un éclat radieux et naturel: c’est tout ce dont on a besoin lors de la saison froide.

3. Pinceau pour fond de teint 190 de MAC Cosmetics chez Sephora - 53$

Pour appliquer uniformément le fond de teint, Marina ne jure que par ce pinceau universel. Elle en profite pour révéler un truc important de maquilleuse: il faut toujours s’assurer d’étendre le produit jusqu’aux oreilles afin de ne pas voir de démarcation.

3. Mini petit bâton contour crème Face Trace de Westman Atelier chez Sephora - 33$

L’influenceuse nous fait une démonstration complète de l’application du bâton de contour crémeux. Elle part de l’oreille vers la bouche en traçant une ligne définie. Elle ajoute des petits points au front (pour un effet de réduction de longueur) ainsi que sur le bout du nez. Pour une mâchoire plus sculptée, elle dessine des lignes sous le menton en suivant les traits de sa mâchoire.

4. Pinceau anticernes à double extrémité de Quickie de tarte chez Sephora - 35$

Pour définir les pommettes plus naturellement, elle estompe les traits bruns en frottant vers le haut pour rendre le contouring plus naturel. Marina aime ce pinceau, car elle utilise un côté pour le bronzer et l’autre pour le blush.

5. Anti-cernes longue tenue capteur de lumière Ultra HD de MAKE UP FOR EVER chez Sephora - 40$

Ce cache-cernes couvre juste assez, ne «croûte» en aucun cas et n’est pas trop orangé, selon la fashionista. Elle l’applique avec une éponge sous les yeux et aux endroits où il y a des imperfections à corriger. Celle-ci en met aussi sur les paupières, question d’éviter d’y voir les veines.

6. Baume pour les lèvres Revival de ILIA chez Sephora - 32$

Pour ne pas avoir les lèvres gercées, Marina utilise ce baume végane qui hydrate rapidement. On comprend qu’elle est totalement fan de ce produit, l’ayant presque terminé!

7. Poudres compactes fond de teint Studio Fix Powder Plus de MAC Cosmetics chez Sephora - 53$

Cette poudre et fond de teint en une étape confère à la peau un fini mat et lisse, tout en contrôlant la brillance. Marina opte pour la teinte C2 pour matifier la zone T, permettant de fixer le maquillage. Elle choisit la teinte C40 pour le contour du visage.

8. Pinceau à maquillage F1 de MAKEUP BY MARIO chez Sephora - 41$

Avec le côté plus gros, elle passe sur les grandes zones à couvrir. Avec le côté plus petit, elle ajoute la poudre sur son nez pour donner l’impression de l’affiner. Son truc de pro pour un regard magnifié? Mettre de la poudre sur le petit embout et l’appliquer au-dessus de la paupière, sous les sourcils. Dimension assurée!

9. Sculpteur de sourcils en gel sculptant et fixant avec effet de laminage de REFY chez Sephora - 33$

La jeune femme nous confirme que ce produit fige réellement les sourcils. Elle brosse les sourcils vers le haut avec le gel et passe ensuite le peigne intégré sur les poils afin de s’assurer qu’ils collent bien, pour rester en place pendant de longues heures.

10. Applicateur de fard à joues mat Pillow Talk de Charlotte Tilbury chez Sephora - 57$

Marina ajoute le fard à joues liquide sur son pinceau de tarte. Elle estompe ce produit pigmenté (et favori de plusieurs) au-dessus du bronzer. Son artiste maquilleuse lui propose également d’en ajouter sur la paupière pour donner un effet bonne mine!

11. Applicateur d’illuminateur Beauty Glowgasm de Charlotte Tilbury chez Sephora - 57$

L'appliquant en pointillé au coin de ses yeux, sur le bout de ses lèvres et de son nez, la tiktokeuse a un éclat instantané au visage!

12. Huile hydratante confort pour les lèvres de Clarins chez Sephora - 36$

Ce gloss est un joyeux cocktail d’huiles uniques qui hydrate, nourrit, protège et répare visiblement pour des lèvres apaisées et hydratées. Marina est une fan finie de ces huiles et elle adore leurs teintes subtiles.

Celle qui appelait cet instrument «Satan» auparavant est devenue une adepte de l'outil, voyant la grande différence créée sur son regard.

14. Mascara Extended Play Gigablack Lash de MAC Cosmetics chez Sephora - 36$

S’il y a bel et bien un seul mascara qui ne la fait pas couler des yeux, c’est celui-ci. Ce mascara qui tient jusqu’à 16 heures présente une fine brosse unique qui atteint et agrippe même les poils les plus fins. On adore!

Il n’y a plus de secret pour recréer un look lumineux comme Marina Bastarache. Bon magasinage!

