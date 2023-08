Voici les looks les plus sexy qui se sont distingués à Osheaga 2023

Pour entamer le mois d’août du bon pied, les festivaliers rendent en grand nombre au parc Jean-Drapeau pour festoyer lors de leur événement musical préféré, c’est-à-dire Osheaga! Certaines personnes se démarquent par leurs tenues audacieuses, prévues en fonction des spectacles tant attendus.

S’il y a un festival qui ne peut nous laisser indifférents au niveau des looks plus originaux les uns que les autres, c’est bel et bien Osheaga. Pour un week-end de festivités réussi, plusieurs nous ont épatés en mettant leur créativité à l’avant-plan!

Voici les tenues qui ont retenu notre attention:

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

Merci à vous de nous en mettre plein la vue avec vos looks flamboyants!

