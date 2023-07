Voici les 5 produits de beauté les plus populaires du Amazon Prime Day

Le 10e anniversaire du Amazon Prime Day se poursuit encore aujourd'hui. Voici les produits de beauté les plus vendus à mettre dans votre panier.

Pour vous éclairer dans vos choix de produits à vous procurer pour la plus grosse vente de l'année sur le populaire site de vente en ligne Amazon, on a accédé à la liste des produits de beauté les plus prisés depuis le début de la vente, mardi matin.

Si les éléments proposés ont autant de popularité, c'est parce que leur efficacité a été prouvée. Que ce soit des produits viraux sur TikTok ou des items proposés par vos influenceuses favorites, c'est le moment idéal pour vous procurer des crèmes et des petits luxes à prix vraiment, vraiment doux.

Voici les 5 produits de beauté les plus vendus du Amazon Prime Day.

5. Mascara imperméable allongeant pour cils Sky High de Maybelline, 10,19$ au lieu de 16,99$

Courtoisie

Le «dupe» le plus populaire pour le mascara Better Than Sex de Too Faced, c'est celui-ci. La formule n'irrite pas les yeux, même les plus sensibles, et crée un regard de biche bien fourni qui dure longtemps. Il complète à merveille le maquillage des yeux, des plus naturels aux plus élaborés.

4. Nettoyant moussant pour le visage avec acide hyaluronique, niacinamide, céramides de CeraVe, 15,99$ au lieu de 25,30$

Courtoisie

A-t-on réellement encore besoin de vanter les mérites de ce produit nettoyant? Le chouchou des influenceuses québécoises, dont Ines Lalouad qui l'a ajouté dans ses favoris du Prime Day, et également chouchou des célébrités et de milliers d'utilisatrices à travers le monde en font un qu'il vaut la peine de se procurer, surtout à rabais. Votre peau vous dira merci.

3. Gel-crème pour le visage à l'acide hyaluronique Hydro Boost de Neutrogena, 14,69$ au lieu de 22,97$

Courtoisie

En été, on préfère un hydratant plus léger pour protéger notre peau. Le gel-crème Hydro Boost de Neutrogena est le plus primé pour créer une barrière d'hydratation efficace sans créer de film gras sur la peau et donner un effet rafraîchissant. L'allié parfait pour la saison chaude à prix d'ami!

2. Baume brillant pour les lèvres Lip Glowy Balm de LANEIGE, 15,40$ au lieu de 22$

Courtoisie

On comprend que c'est le moment de s'offrir des luxes pour lesquels on est plus hésitants sans des rabais comme ceux du Amazon Prime Day. C'est pourquoi toutes les fans de beauté se ruent sur les produits LANEIGE. La formule de ce baume est très nourrissante, les lèvres sont douces et le fini est brillant comme on l'aime pour un maquillage d'été. On craque!

1. Masque de sommeil pour les lèvres de LANEIGE, 20,30$ au lieu de 29$

Courtoisie

Adoré des célébrités et influenceuses partout sur le globe, le masque de nuit pour les lèvres LANEIGE a une fidèle clientèle d'utilisatrices qui ne retourneraient pas en arrière après avoir appliqué le produit sur leurs lèvres toute une nuit. Sydney Sweeney en est fan et porte-parole, Kendall Jenner l'adore et l'on a envie de s'en procurer aussi. À ce prix, pourquoi ne pas faire des provisions de cadeaux de Noël pour vos copines? Elles n'en reviendront pas, promis!

