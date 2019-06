Même s'il commence à faire beau, on est toujours à la recherche d'une nouvelle série à écouter en fin de soirée, ou de films à voir le weekend entre amis.

Que ce soit sur Netflix, à la télé ou au cinéma, plusieurs nouveautés de juin ont retenu notre attention.

Voici donc quoi écouter en juin sur Netflix:

1er juin - 50/50

Le film sorti en 2011 raconte l'histoire d'un jeune homme (Joseph Gordon-Levitt) qui apprend qu'il a un cancer très agressif avec seulement 50% de chances de s'en sortir. Avec l'aide de son meilleur ami (Seth Rogen) et de sa psy (Anna Kendrick), il va tenter de composer avec la situation.

3 juin - Malibu Rescue, saison 1

Le film est sorti en mai, mais la série Malibu Rescue, qui suit un groupe de jeunes sauveteurs, arrivera début juin sur Netflix! C'est un plaisir coupable et on l'assume.

5 juin - Black Mirror, saison 5

C'est 3 nouvelles histoires qui seront au coeur de l'univers futuriste et glauque de Black Mirror. L'un des épisodes met d'ailleurs en vedette Miley Cyrus dans le rôle d'une pop star et on a trop hâte de voir ça.

7 juin - Tales of the City, saison 1

Cette nouvelle série met en vedette Ellen Page dans le rôle d'une jeune femme qui retrouve sa mère alors qu'elle retourne à San Francisco, 20 ans après avoir abandonné sa famille.

11 juin - Ralph brise l'internet

Dans la suite de Les mondes de Ralph, les personnages se retrouvent, comme le titre le dit, dans l'internet! Le film est adorable, et la scène avec les princesses de Disney est parfaite.

11 juin - Baby Driver

Cet excellent film met en vedette Ansel Elgort (Nos étoiles contraires) et Lily James (Cendrillon). Ansel joue Baby, un chauffeur de voiture qui a une dette envers un criminel et qui tombe en amour avec une jeune femme alors qu'il rempli sa dernière mission.

Date inconnue - Trinklets, saison 1

Cette série racontera l'histoire de 3 jeunes femmes issues de cercles différents qui tissent des liens d'amitié après avoir volé dans le même magasin.

Date inconnue - Jessica Jones, la dernière saison

Cette série Marvel tire à sa fin, et on a bien hâte de voir comment les aventures de Jessica Jones vont se terminer.

Date inconnue - Glee, toutes les saisons

Avis à tous les «Gleeks», vous allez enfin pouvoir écouter et ré-écouter toutes les saisons!

Date inconnue - The Edge of Seventeen

Cet excellent film met en vedette Hailee Steinfeld dans le rôle d'une adolescente qui se sent incomprise. Elle avoue à son prof préféré vouloir s'enlever la vie et sa réaction est surprenante!

Voici les nouveautés au cinéma de juin à ne pas manquer:

7 juin - Comme des bêtes 2

La suite de l'adorable film d'animation est enfin arrivée. Dans celui-ci, Max et ses amis se retrouvent à la campagne pour de nouvelles aventures!

7 juin - Phénix Noir

Le nouveau film de X-Men va nous montrer le personnage de Sophie Turner, Jean Grey, être possédée par ses pouvoirs. Ça promet!

14 juin - MIB Hommes En Noir International

La franchise légendaire des Hommes En Noir revient avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson. C'est une nouvelle équipe et des nouveaux défis, on a hâte de voir le résultat!

21 Juin - Histoire de Jouets 4

Près de 9 ans après la sortie de Histoire de Jouets 3, nos personnages favoris sont de retour dans leur nouvelle vie avec Bonnie.

