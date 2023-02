Voici le manteau de printemps qu’il vous faut

Le redoux nous donne envie de mettre au rancart nos doudounes d’hiver et d’opter pour les options plus stylées du printemps. Heureusement, on connaît déjà le manteau le plus populaire du printemps 2023!

Suivant le règne de la veste en jean en 2018 et 2019, puis celui du manteau de cuir style blazer quelques années plus tard, un nouveau joueur se hisse en tête de classement pour la saison qui s’en vient: le manteau bomber.

Avec son col rond, ses épaules retombantes et sa silhouette arrondie, le manteau bomber ou style aviateur est un classique dans la garde-robe autant masculine que féminine.

Le bomber revisité de 2023 est composé d’un tissu en laine ou en coton, plutôt que les matières synthétiques et ultra brillantes populaires à l’époque. On peut également le retrouver avec des motifs fantaisie.

Sa version en cuir est également un incontournable.

Sa coupe est également bien différente: on le choisit oversized, comme si on portait le manteau de son amoureux. On n’hésite pas à se procurer un morceau qui est deux, trois fois notre taille afin de recréer le look des influenceuses les plus stylées.

Sur TikTok, un modèle en particulier fait actuellement rage. Offert par le géant de la mode Zara, ce manteau d’aspect laineux s’est rapidement retrouvé en rupture de stock.

Heureusement, plusieurs autres options se présentent à nous.

Découvrez cinq modèles tendance à ajouter dans votre panier :

1. Veste bomber décontractée - 41$ sur Amazon

2. Le blouson collégial cuir Twik - 275$ chez Simons

3. Blouson d’aviateur surdimensionné - 70$ chez Old Navy

4. Blouson De Style Universitaire Surdimensionné - 60$ chez Forever 21

5. Veste aviateur en faux cuir - 70$ chez Reitmans

