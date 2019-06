Après tout le «drama» entre les Youtubeurs beauté James Charles et Tati Westbrook, le jeune maquilleur de 20 ans a fait le choix d'annuler sa tournée américaine Sisters Tour.

Bien que la chicane soit officiellement terminée, les conséquences des événements des dernières semaines continuent de se faire sentir auprès des principaux intéressés.

En avril dernier, James Charles avait annoncé qu'il partait en tournée aux quatre coins des États-Unis.

Ses spectacles allaient contenir de la musique, du maquillage, des souvenirs et une occasion pour ses fans de le rencontrer.

Le prix de 500$ pour l'expérience VIP avait causé toute une polémique, mais malgré tout, les billets étaient pratiquement tous vendus, selon James et son équipe.

Bref, ce week-end, le Youtubeur a dû prendre une décision très difficile: il a choisi d'annuler sa tournée Sisters Tour.

Par contre, dans une suite de «stories» sur Instagram qui ont depuis été enregistrées dans les «highlights», ce dernier répète que ce n'est pas à cause de sa chicane avec Tati.

Voici donc tout ce qu'on sait sur ces derniers développements.

1. Il y a deux raisons qui expliquent pourquoi James annule sa tournée.

Premièrement, pour sa santé mentale. Il se dit incapable d'offrir en ce moment le meilleur de lui même à ses fans.

Ensuite, puisqu'il est en «processus de trouver un nouveau partenaire pour sa marchandise», il était impossible pour lui de produire des vêtements en l'honneur de la tournée.

2. Personne n'avait demandé de remboursement

James nous assure que moins de 1% des gens qui avaient acheté des billets pour le Sisters Tour avaient demandé un remboursement. Ce n’est donc pas pour cette raison qu’il annule.

Aucune marque associée et aucun endroit où les spectacles devaient avoir lieu n’ont voulu se dissocier de Charles non plus.

3. Qu'est-ce que le Sisters Tour va devenir?

James veut aussi mettre au clair qu'il a très hâte de partir en tournée et que ce projet est toujours envisagé par le Youtubeur.

En attendant, tous les participants vont recevoir un remboursement automatique d'ici une semaine.

4. Il avait pris trop de retard

Avec les événements des dernières semaines, James n'avait pas pu se concentrer sur la préparation de la tournée qui arrivait très rapidement, sa première date étant le 26 juin.

5. James veut prendre du temps pour lui

Après les dernières semaines qui furent très difficiles, James veut ralentir la cadence.

Il veut se concentrer sur sa production de contenu pour sa chaîne YouTube et passer du temps avec les gens qu’il aime.

6. Il le voit comme une expérience pour apprendre et grandir

Malgré sa grande déception, James avoue qu’il a vu toute l’expérience d’organiser la tournée comme très enrichissante. De plus, il réalise aussi que Tati avait raison sur certains points, il avait en effet des problèmes d’ego et d’attitude. Il veut donc prendre un moment pour se recentrer et revenir à son but premier, celui de faire du maquillage et d’inspirer les gens.

On lui souhaite du bonheur!

