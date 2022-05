Voici LA tendance tatouages selon toutes les stars

D'Alicia Moffet à Charli D'Amelio, une tendance tatouage bien spécifique prend d'assaut toutes les célébrités québécoises et internationales.

La plus récente mode pratiquée en matière de tatouage est de prendre rendez-vous pour plusieurs petits tatouages stratégiquement placés en une séance. La tendance microdesign permet d'ajouter plusieurs dessins significatifs, tout en restant plus discrèts.

Quelques célébrités ont contribué à mettre les petits tatouages faits en une séance de l'avant.

Alicia Moffet

La chanteuse s'est rendue au studio Mauvais Garçons pour se faire tatouer par Manue Gravier. Elle est ressortie avec un 222 sur la nuque, un 07 à l'avant-bras et le titre de son album, Intertwine, sur son poignet. Découvrez-en plus sur sa séance ici!

Charli D'Amelio

En une seule séance, la mégastar de TikTok s'est fait faire 7 petits tatouages. Fidèle à elle-même, Charli a fait un récapitulatif en vidéo TikTok. Elle a à l'intérieur des doigts un @, le mot «smile» et le mot «breathe». Sur son corps, on retrouve son signe astrologique, le mot «rebel» avec des oreilles de chien et un mignon poussin.

Milaydie Bujold

Depuis sa rupture, Milaydie prend du temps pour du self-care. Elle a montré ses nouveaux tatouages sur Instagram, soit le chiffre 333 sur son poignet ainsi que l'inscription «angel energy» sur le dos de sa main. Un peu plus tard, elle a dévoilé sur sa cuisse la phrase «peace of mind» en encre rouge.

Emma Chamberlain

La youtubeuse Emma Chamberlain a montré ses microtatouages dans une vidéo pour le magazine Vogue, lors de sa préparation pour le MET Gala. Ils sont tous situés sur ses bras. Son favori est un petit lapin en peluche. Elle a également une voiture, une silhouette de fillette, une tête d'hermine et un timbre avec un sapin.

On adore!

