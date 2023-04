Préparez-vous à voir cette tendance maquillage PARTOUT cet été

Les célébrités et créatrices de contenu nous prouvent qu’une tendance maquillage bien claire se dessine (littéralement) en vue de l’été. Fais de la place dans ta trousse de beauté, car tu devras certainement y ajouter quelques eye-liners colorés!

Les maquillages colorés sont souvent associés à l'extravagance, nous sortant de notre zone de confort. La bonne nouvelle, c’est que, cet été, on mise sur la délicatesse des fines lignes d’eye-liner aux coloris pastel ou néon. Hyperfacile à appliquer au quotidien, cette tendance rehaussera nos plus beaux OOTD.

Toutes les couleurs seront permises comme lignes sur les paupières: le jaune néon, le rose pastel, le mauve aux nuances de lilas, le turquoise... On peut s’amuser et laisser aller notre créativité!

Quelques inspirations pour ton maquillage d’été

Arborée par Hailey Bieber à Coachella, la fine ligne d’eye-liner jaune néon a la cote. Cette teinte se marie à n’importe quelle couleur d’yeux et à toutes les carnations. Notre match préféré? Sur des yeux bruns, pour son côté chaud.

On peut tracer une ligne jaune d’une extrémité à l’autre de l’œil ou y aller pour un contour subtil aux coins des yeux. Dans tous les cas, cela procure une allure cat eye.

De toutes les couleurs, le rose pastel est le plus prisé! La mannequin Hailey Bieber adopte cette touche rosée sur ses yeux pour compléter son look balletcore.

Pour une application précise, on choisit un ligneur liquide ou en feutre, avec une pointe ultrafine.

On ose le bleu et le vert pour un style funky. Il suffit de dessiner une miniligne au coin de l’œil et d’ajouter un trait pointu au bout. Cynthia Dulude nous prouve qu’il s’agit de la finition parfaite pour compléter ce look rétro!

Afin de pousser la tendance maquillage colorée à son maximum, on s’amuse à créer une étroite ligne bleue au ras des cils et l’on ajoute un tracé mauve vers le haut de la paupière. On pratique cet effet graphique en vue des festivals!

Pour les personnes frileuses à l’idée d’intégrer ces lignes pigmentées à leur routine beauté, il est possible d’ajouter une petite touche de couleur au eye-liner noir du quotidien.

On juxtapose tout simplement l’un de nos coloris favoris à la classique ligne noire sur notre paupière.

Cette option moins éclatante et plus accessible permet d’intégrer tout de même la tendance maquillage de l’été!

Voici nos 5 couleurs préférées à essayer:

