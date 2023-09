Cassidy Neves porte la tendance bottes controversée de l’automne

La fashionista Cassidy Neves inspire jour après jour avec ses looks. Ne reculant devant rien, elle a arboré un style de bottes de plus en plus vu.

Mais qui dit de plus en plus vu ne dit pas nécessairement le plus accepté. Ici, il s'agit d'un style qui fait jaser et dont l'ascension est particulièrement rapide dans les tendances de la saison des lattés à la citrouille épicée.

Veston écourté à motif Vichy, minijupe à poche cargo et camisole blanche, Cassidy a un sans-faute pour sa tenue. Elle met toutefois l'accent sur un élément qui ne passe pas inaperçu: les bottes à revers.

Talons hauts, bout pointu, et revers donnant l'impression d'un pantalon pattes d'éléphant, la botte à revers offre une silhouette actuelle et audacieuse.

Dans l'opinion populaire, ce modèle de bottes fait sourciller, mais Cassidy lui redonne ses lettres de noblesse comme une pro. L'influenceuse a également publié son look en story Instagram, indiquant être complètement obsédée par celui-ci. On seconde!

La botte à revers de Cassidy est le modèle Fallon de Steve Madden et se vend au coût de 250$ la paire.

Voici quelques modèles similaires pour un look aussi classe que Cassidy!

Bottes compensées larges avec cadenas décoratif, 76$ sur Amazon

Bottes à talon bloc et revers, 71$ sur Zaful

