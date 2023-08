Voici l’item mode que vous n’aurez jamais envie d’enlever cet automne

On sent déjà que les temps plus froids arrivent à grands pas et pour se préparer à la saison automnale tout en style, un morceau de prédilection se doit d’être dans notre garde-robe. Et il est très doux, tout comme son prix!

Sous notre manteau de cuir préféré en direction du parc de quartier avec des amis, pour enfiler quelque chose rapidement lors d’une date Starbucks ou tout simplement pour être bien emmitouflés dans notre divan en écoutant des films réconfortants, le pull uni sera partout cet automne.

On l’aime dans sa version classique avec capuche, sans fermeture éclair. On opte pour un modèle oversized qui est facile à assortir avec un pantalon lousse afin de casser l’effet trop chic, avec notre paire de jeans préférée pour un look décontracté ou avec un jogging pour se sentir ultra confo.

Cet item est idéal pour pratiquer l’art du layering à la perfection. On ajoute notre veste sans manche favorite, notre sac banane et notre tuque... voilà que le tour est joué!

D’autres compléteront leur tenue stylée en nouant la veste au-dessus du buste, créant un look très parisien.

Tout le monde s’arrache un modèle en particulier sur Amazon. En plus de sa composition de qualité, ce hoodie universel est adulé pour son prix mini. À 22$, on a envie de l’acheter dans les 15 coloris proposés.

Sweat à capuche surdimensionnée en polaire avec poche Trendy Queen sur Amazon - 22$

VIA AMAZON

Il n’est donc pas étonnant que ce modèle soit classé meilleure vente dans la catégorie «vêtements et accessoires» sur le populaire site transactionnel. Hyper douillet, on n’a aucune envie de l’enlever à la fin de la journée.

VIA AMAZON

Ce morceau passe-partout est parfait pour créer plusieurs styles différents selon notre inspiration du moment et l’automne est la saison tout indiquée pour essayer des nouveautés vestimentaires!

Bon magasinage!

