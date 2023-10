Votre guide pour des cheveux ultra brillants style «beigne glacé» à la maison

La tendance « beigne glacé » a été popularisée par Hailey Bieber, et vous êtes probablement tombées dans une spirale d'envies scintillantes depuis.

D'abord sur les ongles depuis 2022, le fini glacé, ultra brillant et très lumineux a été transposé dans les routines de soins de la peau, les maquillages et maintenant, on veut une chevelure aussi mirroitante qu'un verre fraichement poli. Vous êtes peut-être déjà tombées sur des vidéos de chevelures reflétant la lumière comme des boules disco, vidéos ensorcelantes qui donnent des envies de passer faire un soin lissant en salon. Heureusement, vous pouvez obtenir un résultat similaire à a maison et scintiller comme une véritable reine des neiges.

Avec l'avènement des coupes courtes de l'automne et de l'hiver qui s'apprête à s'installer, une chevelure « beigne glacé » est le paroxisme de la classe et du raffinement.

Sur une longue chevelure, l'effet ultra brillant tel un gloss est un aimant à regards, envieux d'un tel effet soyeux.

Chevelure blonde, épicée, brunette, noir profond, l'avantage du fini glacé est qu'il convient à toutes les colorations, dans les teintes naturelles ou non. Une chevelure glossy n'a pas de limites. Bien sûr, il existe des traitements prouvés en salon pour celles qui n'osent pas se lancer dans le confort de leur domicile. Les plus aventurières pourront toutefois obtenir une chevelure aussi scintillante qu'un diamant à la maison grâce à quelques produits approuvés.

Voici les meilleurs soins pour une chevelure « beigne glacé ».

Masque hydratant et fortifiant Money Mask Deep de Chris Appleton X Color Wow, 61$ chez Sephora

Shampooing brillance Cocomino de Drunk Elephant, 35$ chez Pharmaprix

Gomme laque haute brillance Pop and Lock de Color Wow, 22,25$ sur Amazon

Huile hydratante pour les cheveux Elixir Ultime de Kérastase, 73$ chez Sephora

Masque hydratant à l'huile d'argan pour cheveux forts, brillants et doux GlossMe de DesignMe, 31,11$ sur Amazon

Gloss vaporisateur Make me shine de Lunata Beauty, 23$ exclusivité en ligne chez Pharmaprix

Bond Huile N°7 de Olaplex, 41$ sur Amazon

