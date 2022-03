Changement d’heure d’été : voici comment ton signe astro va être affecté

Dans la nuit du 12 au 13 mars 2022, on passe à l’heure d’été, ce qui veut dire qu’on va perdre une précieuse nuit de sommeil.

En effet, que vous soyez endormis depuis des heures ou en train de faire la fête, à 2 heures du matin le 13 mars, il sera en fait 3 heures. Presque au même moment, la planète rêveuse Uranus formera un angle favorable avec le soleil en Poissons. Ces deux énergies vous encouragent à être sensibles, créatifs et introspectifs.

Voici comment chaque signe va vivre le changement d’heure cette année :

Bélier

La conjonction entre le soleil et Neptune se déroule dans la 12e maison pour les Bélier, celle des secrets et de la vie intérieure. Cela pourrait indiquer une période plutôt sensible où vos émotions seront à fleur de peau. Ceci pourrait affecter votre motivation au travail. Prévoyez le coup en vous couchant plus tôt samedi!

Taureau

Les Taureau pourtant toujours à l’heure et respectueux pourraient se sentir un peu désorienté dimanche. Évitez ceci en étant prévoyants et en partant d’avance à un rendez-vous par exemple. Par contre, la congestion Neptune-soleil se déroule dans votre maison des rêves, quelque chose de magique pourrait se produire!

Benjamin Combs - Unsplash

Gémeaux

Pour les Gémeaux, c’est votre 10e maison, celle de la carrière, qui sera activée par l’angle entre Neptune et le soleil. Vous qui êtes normalement positifs et sociables pourriez soudainement douter de tout et ressentir de l’anxiété par rapport au futur. N’oubliez pas qu’il est inutile de tenter de tout planifier et laissez-vous aller un peu!

Cancer

Toujours proches de vos émotions, les Cancer pourraient être encore plus introspectifs qu’à l’habitude durant le changement d’heure! La conjonction se retrouvera dans la partie de votre carte du ciel qui régit l’apprentissage et la philosophie, vous pourriez avoir envie de recentrer votre vie et vos priorités.

Lion

Puisque le Lion est associé au soleil, tout changement dans l’heure risque de vous affecter. En plus de la conjonction dans votre 8e maison de la mort et de la transformation, la lune se retrouvera dans votre 12e maison de la vie intérieure. Ce sera donc un moment pour vous rencontrer sur vous-même et laisser de côté les problèmes extérieurs.

Sarah Freemind - Unsplash

Vierge

La conjonction Neptune-soleil se trouve dans la maison des relations pour les Vierge. Celle-ci se déroule dans le signe du Poissons, l’opposé de votre signe! Cela veut dire que vous pourriez vous sentir confronté à quelque chose. Prenez ce moment pour prendre soin de vous et faire des activités qui vous font plaisir.

Balance

Si vous avez l’impression que votre vie est plutôt ennuyeuse ces temps-ci, la conjonction en Poissons pourrait vous faire apprécier la routine. Cela serait peut-être l’occasion de tenter de voir les choses d’une autre façon, que ce soit vos relations amoureuses ou d’amitié, le travail ou simplement la beauté de la vie de tous les jours.

Scorpion

Votre maison de la créativité sera activée par la conjonction Neptune-soleil, ce qui veut dire que c’est un moment pour reconnecter avec son cœur d’enfant. Prenez du temps pour vous et pour réfléchir à ce qui vous rend unique, mais aussi pour renouer votre lien avec les arts et la créativité.

Sagittaire

Le Sagittaire est un signe indépendant et libre, mais la présence de Neptune dans votre 4e maison, celle de la famille, pourrait vous troubler. Contrairement à votre habitude, vous pourriez avoir envie de rester au même endroit un peu et de prendre soin de votre havre de paix.

Sixteen Miles Out - Unsplash

Capricorne

Les Capricorne ont l’habitude de tout faire par eux-mêmes sans jamais demander de l’aide. La conjonction va illuminer votre maison de la communication, vous donnant la force nécessaire d’exprimer vos besoins clairement. Non seulement vous vous sentirez mieux si vous déléguez, mais vos proches se sentiront impliqués et utiles.

Verseau

La magie est dans l’air pour les Verseau! Si vous êtes familiers avec les techniques de manifestation, ce weekend est un moment idéal pour manifester une entrée d’argent. Ce sera aussi une période où vous risquez de réaliser votre plein potentiel et enfin laisser tomber des limites que vous vous imposez inconsciemment.

Cat Crawford - Unsplash

Poissons

Avec la conjonction dans leur propre signe, les Poissons pourraient se sentir épuisés et sans énergie. Reposez-vous, mais prenez aussi le temps de réfléchir à comment retrouver votre flamme. Cela pourrait être une session d’écriture, de manifestation ou encore la création d’un vision board!

Bon changement d’heure d’été.

À voir aussi :