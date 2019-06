L’époque des oreilles de chiens et des petites fleurs et révolue: les filtres offerts sur Instagram, dans les stories, sont maintenant plus créatifs que jamais!

Capture d'écran Instagram @noemielacerte

Si vous avez déjà fait le tour de ceux offerts par la plateforme de partage de photos, sachez que plusieurs artistes vous permettent d’utiliser les leurs.

C’est tout simple, il vous suffit de vous abonner à leur page et hop, vous aurez automatiquement les nouveaux filtres dans vos options et vous pourrez vous transformer en Billie Eilish!

Capture d'écran Youtube

Voici où vous procurer les plus beaux:

1. @nahir.esper

Pour le filtre qui ressemble au clip de When the party's over de Billie Eilish, mais aussi une foule d'autres, c'est sur ce compte qu'il faut vous rendre!

2. @johwska

Même Kendall Jenner utilise les filtres futuristes de cet artiste!

3. @fvckrender

Sur ce compte, vous trouverez des filtres tout droit sortis de l'espace.

4. @exitsimulation

Si votre rêve a toujours été d'avoir plusieurs têtes, c'est par ici que ça se passe!

5. @tokyyto

Avec ces filtres, vous pourrez vous transformer en véritable oeuvre d'art!

6. @filt.ar

Ce compte vous permet d'avoir accès à des filtres qui vous donneront les plus beaux maquillages.

7. @ramenpolanski

Cette créatrice a un bon sens de l'humour et beaucoup de talent.

8. @bdimitrov

Grâce à ces filtres, vous pourrez voir de quoi vous auriez l'air avec un piercing au nez, et même des taches de rousseur!

9. @Sanam

Sanam Sindhi, qu'on a connue dans le vidéoclip de B*tch Better Have My Money de Rihanna, offre des filtres de toutes sortes d'accessoires, dont certains de sa culture.

10. @wrld.space

Ces filtres sont plus adorables les uns que les autres. Vous pourrez décorer votre visage avec des bonbons, des cornets de crème glacée et même des tacos!