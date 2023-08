Voici comment adopter la tendance maquillage «strawberry girl» virale instaurée par Hailey Bieber

Après l’esthétique «tomato girl», la manucure «blueberry milk» et le maquillage «latte makeup», voilà qu’une nouvelle tendance prend d’assaut les réseaux sociaux, instaurée par nulle autre que la fashionista Hailey Bieber. On vous explique comment recréer le look beauté «strawberry girl» qui est sur toutes les lèvres.

L’été est loin d’être terminé et c’est Hailey qui souhaite nous le rappeler. Alerte beauté et obsession à l’horizon! La jeune femme à l’avant-garde de toutes les tendances inimaginables a créé le buzz avec son teint plus rosé que jamais.

Surnommant une série de photos «strawberry girl summer» sur Instagram, il n’en fallait pas plus pour que la mannequin nous convainque qu’il s’agit du look beauté à adopter pour clore la saison estivale de la meilleure des manières.

Comme son nom l’indique, la tendance «strawberry girl» donne l’impression d’avoir passé une journée au soleil à cueillir des fraises. Pour une mise en beauté réussie, il suffit de créer un maquillage brillant et rouge sur les parties supérieures du visage, au nez et aux joues, comme si l’on avait attrapé un léger coup de soleil.

Nos meilleurs amis pour recréer ce look très naturel et minimaliste se résument à un bronzer, des fards à joues en crème, un illuminateur et un brillant à lèvres.

Il n’y a toutefois pas de limite, car on peut agencer notre maquillage à des accessoires romantiques, oser avec des lèvres plus rouges en soirée ou même pousser la tendance avec des motifs de fraises jusqu’au bout des doigts.

Dû à l’engouement autour de cette esthétique qui nous donne envie de croquer dans les fraises les plus juteuses, Hailey a divulgué les secrets de sa routine beauté glowy dans une vidéo TikTok. Depuis, plusieurs utilisatrices de la plateforme sociale se demandent si la star sortira une nouvelle collection beauté pour rhode. Les paris sont ouverts!

Le maquillage «strawberry girl» en 5 étapes faciles:

1) L’hydratation est la clé pour un look lumineux. Après avoir massé notre peau d’une crème légère pour que notre maquillage s’estompe parfaitement, on ajoute le bronzer en crème sur nos joues, au-dessus des tempes et un peu sur nos paupières. Sans bronzette, nous voilà embrassées par le soleil!

2) Pour un effet naturel et radieux, on combine deux teintes de fards à joues, soit rose et rouge. En crème ou liquide, on utilise nos doigts pour appliquer généreusement les blushs sur nos pommettes. Au-dessus de celles-ci, on opte pour un illuminateur, préférablement rosé lui aussi!

3) On dessine des petits points avec un crayon marron, pour recréer l’effet des taches de rousseur d’été que l’on retrouve sur le nez.

4) Avec un ligneur à fine pointe brun, on trace une mini courbe à l’extrémité de l'œil pour un regard naturellement agrandi. Il ne reste qu’à ajouter notre mascara favori!

5) Pour compléter le maquillage sous la thématique du fruit, on applique les blushs préalablement tapotés sur nos joues pour induire nos lèvres des mêmes coloris. On couronne le tout de notre gloss préféré pour un look des plus brillants.

Le tour est joué!

Voici quelques produits essentiels à vous procurer pour adopter la tendance au goût de fraises:

Crème hydratante

Crème boost d'hydratation Minéral 89 72H chez Vichy - 46$

Bronzer en crème

Poudre bronzante en crème Cheeks Out Freestyle de Fenty Beauty chez Sephora - 48$

Poudre bronzante crémeuse e.l.f. Mastic bronzant sur Amazon - 8$

Crème De La Bronze de Nars chez Pharmaprix - 50$

Mini petit bâton contour crème Face Trace de Westman Atelier chez Sephora - 34$

Fard à joues en crème ou liquide

Fard à joues crème fondant Stay Vulnerable de Rare Beauty chez Sephora - 30$

Bâton de fard à joues et lèvres crème de MILK MAKEUP chez Sephora - 32$

Fard à joues crème en gel Cloud Paint de Glossier chez Sephora - 27$

Fard à joues liquide Soft Pinch de Rare Beauty chez Sephora - 32$

Illuminateur

Applicateur d’illuminateur Pillow Talk de Charlotte Tilbury chez Sephora - 57$

Rehausseur de lueur naturelle True Match Lumi Glotion de L'Oréal Paris sur Amazon - 20$

Tube beauté illuminateur Halo Glow de e.l.f. Cosmetics chez Pharmaprix - 13$

Illuminateur liquide lumière positive de Rare Beauty chez Sephora - 34$

Crayons à fines pointes

Stylo tache de rousseur, 2 couleurs de timbre chez Walmart - 16$

Ligneur liquide marron Epic Ink Liner Eyeliner de NYX sur Amazon - 12$

Brillant à lèvres

Huile hydratante confort pour les lèvres de Clarins chez Sephora - 36$

Gloss Fat Oil lip drip de NYX sur Amazon - 14$

Brillant à lèvres repulpant extravagant chez Sephora - 18$

Gloss Clean Fresh Yummy de Covergirl sur Amazon - 14$

On ne peut s’empêcher de tout ajouter dans notre panier!

