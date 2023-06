Voici ce que tes vedettes québécoises préférées ont fait au long week-end de la Saint-Jean

La Fête nationale est appréciée pour ses festivités partout au Québec et pour son long congé. Les vedettes québécoises et les influenceurs d’ici en ont profité pour célébrer avec leurs familles et amis, partageant le tout sur les réseaux sociaux.

Le week-end de la Saint-Jean est le moment idéal pour des réunions familiales, des escapades précieuses entre amis et de doux partages sur Instagram (à notre plus grand bonheur).

Voici ce que les vedettes québécoises ont fait tout au long de cette fin de semaine festive!

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud ont reçu leurs amis pour un brunch festif.

STORY INSTAGRAM / FRÉDÉRICK ROBICHAUD

STORY INSTAGRAM / FRÉDÉRICK ROBICHAUD

Ils ont également surnommé leur nouvelle maison la «CasaMoffred». Le couple chouchou du Québec semble s’être amusé lors de cette journée pool party, jouant même au volleyball tous ensemble!

STORY INSTAGRAM / MILAYDIE BUJOLD

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Cindy Cournoyer a finalement adopté son petit chien tant désiré: Georges.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

Celle-ci dit comprendre totalement le sentiment d’être séparé d’une famille pour en intégrer une autre, l’ayant vécu elle-même, étant adoptée. Elle apprécie cette nouvelle étape de sa vie aux côtés de son copain, Julien. On envoie tout plein de bonheur aux nouveaux parents!

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

Emy-Jade Greaves et Olivier Dion ont vécu une escapade aux Bahamas.

Ils se sont bien amusés lors d’une croisière entre amoureux. Le duo de feu a profité du soleil pendant ce séjour romantique.

STORY INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

STORY INSTAGRAM / OLIVIER DION

Roxane Bruneau a fait une prestation sur scène, en l’honneur de la Saint-Jean.

STORY INSTAGRAM / ROXANE BRUNEAU

Ses fans étaient au rendez-vous et ont adoré leur moment!

Fouki a performé au spectacle de la Fête nationale, à Montréal.

L’ambiance était à la fête au parc Maisonneuve et le rappeur a tout donné! Celui-ci arborait également un ensemble qui ne pouvait mieux représenter le Québec.

William Cloutier a partagé la scène avec les danseurs Alex et Alex.

Ceux qu’on a connus à l’émission Révolution ont joint leur talent de danse à celui de chant du gagnant de Star Académie 2021. William a immortalisé quelques moments de cette journée mémorable.

Charlotte Cardin a publié une story, arborant fièrement les couleurs du Québec.

STORY INSTAGRAM / CHARLOTTE CARDIN

Seulement vêtue d’un long chandail, la chanteuse a adopté la tendance sans pantalon!

Rafaëlle Roy a passé une belle journée en famille, s’amusant dans les jeux pour enfants.

STORY INSTAGRAM / RAFAËLLE ROY

La maman a fait rire ses abonnés en se donnant corps et âme dans les glissades avec ses deux enfants.

Cassandra Bouchard a profité d’un week-end collée avec sa petite fille et son copain.

STORY INSTAGRAM / CASSANDRA BOUCHARD

STORY INSTAGRAM / CÉDRIC LEMIEUX

La nouvelle maman a mentionné que les nuits sont courtes, mais bien collées. Elle a partagé des premières photos de famille et les parents semblent comblés de joie.

Alanis Désilets a publié un doux moment en famille dans le Vieux-Québec.

Couché de soleil et petite famille à l’avant-plan, ce cliché a ému sa communauté sur Instagram.

Lucie Rhéaume s’est éclipsée dans un chalet avec ses amies de longue date.

STORY INSTAGRAM / LUCIE RHÉAUME

L’entrepreneure, qui mène une vie qui roule à toute allure, avait enfin l’occasion de relaxer en bateau avec des amies qui l’entourent depuis plus de 10 ans.

Milaydie Bujold a vécu une journée comme à l’adolescence, à son plus grand bonheur.

STORY INSTAGRAM / MILAYDIE BUJOLD

Celle-ci est allée au cinéma, s’est promenée dans les rues avec ses amies en entendant la musique et les gens avoir du plaisir, tout en voyant les feux d’artifice pour souligner la Fête nationale. Il n’y avait aucun souci à l’horizon, comme lorsqu’elle était jeune!

Ismaël Dumerlus et Megan Cyr se sont amusés à la maison, créant leur propre bonheur.

STORY INSTAGRAM / ISMAËL DUMERLUS

Les tourtereaux, ayant maintenant emménagés ensembles, se sont amusés comme des petits fous en ayant de la bonne musique et en jouant à des jeux. On craque!

Noemy Petit et Elody Petit ont passé un dimanche en famille.

STORY INSTAGRAM / NOEMY PETIT

STORY INSTAGRAM / ELODY PETIT

Les sœurs, toujours heureuses de se retrouver, se sont rendues à la réunion familiale pour profiter d’un bon souper à l’extérieur.

Gloria-Bella a pris le temps de se poser et d’apprécier les petites choses de la vie.

STORY INSTAGRAM / GLORIA-BELLA

Comme son amoureux travaillait, la jeune femme a fait une petite introspection et a réalisé qu’elle aimait passer du temps seule. Selon elle, ces moments lui permettent de s’énergiser pour mieux redonner aux autres ensuite. On adore ses réflexions!

STORY INSTAGRAM / GLORIA-BELLA

Noémie Lacerte a pris l’air dans un décor enchanteur.

L’entrepreneure s’est munie de sa casquette préférée, provenant de sa compagnie Noble, pour protéger son visage des rayons du soleil.

Aly Brassard s’est rendue au spectacle de la Fête nationale, drapeau du Québec à la main.

La youtubeuse a toujours le souci du détail dans ses looks et l’on ne peut passer sous le silence de sa casquette «poutine», le mets emblématique du Québec.

Shahin Ouest a arboré fièrement les couleurs bleues pour souligner la Saint-Jean.

Ce dernier a rendu hommage au Québec avec une série de photos qui exposent la fleur de lys. Il était fin prêt à célébrer tout au long du week-end.

Fabienne Laferrière a fêté la sortie de son single «Patronne» avec ses amis.

STORY INSTAGRAM / FABIENNE LAFERRIÈRE

Ballons, bar maison et célébrations étaient à l’honneur pour souligner le travail musical de Fabienne.

Mila Taillefer s’est baladée en nature pour profiter de la beauté du Québec.

Originaire de Gatineau, ce week-end a permis à l’influenceuse de se promener dans les magnifiques sentiers de Chelsea.

Noémie Bannes a souligné son anniversaire dans un week-end de festivités.

La fin de semaine de la Saint-Jean est son moment préféré de l’année, comme elle peut profiter du long congé pour célébrer sa fête!

