L'été, c'est enfin ce moment où l'on peut prendre du temps pour soi, et le meilleur moyen, c'est de plonger dans une bonne lecture estivale.

Et pour y arriver, Billie vous a concocté une liste de 10 suggestions lectures parfaites pour l'été 2019!

1. Elsie de Catherine Francoeur

C’est dans un univers fantastique que la Youtubeuse Catherine Francoeur, connue sous le nom de Girlyaddict, a décidé de débuter sa carrière d’autrice.

Elsie raconte l’histoire d’une fillette de sept ans qui se lie d’amitié avec Francine, une vieille dame qui habite la maison d’en face. Dix ans plus tard, le décès de cette dernière fera un fracas dans le coeur d'Elise, maintenant âgée de 17 ans. La jeune femme se procure un jeu de Ouija afin d’entrer en contact une dernière fois avec Francine. Elle regrettera peut-être d’avoir dérangé les défunts...

2. L'éclat de ma transparence de Simon Boulerice

Cybèle est une rouquine discrète de 15 ans qui verra sa vie tranquille bouleversée par une nouvelle émission de télévision. Son école est sélectionnée pour participer à une télé-réalité pendant quatre semaines et à cause de son physique «pas assez avantageux», elle se fait déplacer jusqu'au fond de la classe.

C’est dans cet espace hors de la vue des caméras qu’elle comprendra qu’il faut parfois sortir de l’ombre pour mieux briller et changer les choses...

3. L'allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier

Max et Cam sont deux meilleurs amis, mais la ligne entre amitié et amour est parfois difficile à cerner et peut être très mince. C’est comme de la peau: au fil du temps, elle s’amincit. Max a un peu le syndrôme de l’enfant-roi, mais il est cool quand même. Il est sociable et insouciant. Max aime Cam. Cam, elle, adore surtout étudier. Elle termine une maîtrise, ira au doctorat. Elle rêve d’être artiste, mais sera sûrement enseignante. Cam aime Max.

C’est en alternant les deux narrateurs que l'autrice nous laisse goûter aux thèmes de l’amour, l’amitié et de la loyauté.

4. Tu peux toujours rester de Valérie Chevalier

Pour son 4ème livre, Valérie Chevalier reprend ses personnages de Maud et Alice qu’on avait connu dans son premier roman, Tu peux toujours courir. Maud possède maintenant sa propre entreprise d’entraînement tandis qu’Alice est toujours en couple avec son bel Alexis. Cherchant plus de stabilité, cette dernière a laissé de côté le métier de chanteuse pour entamer une carrière dans une boîte post-production. Cependant, est-ce que la routine va la rattraper? Va-t-elle vouloir changer de style de vie?

Tu peux toujours rester aborde les thèmes de l’amour et l’amitié, mais aussi celui de la distance, tout cela dans la formule habituelle qu’on connaît et qu’on adore de Valérie Chevalier.

5. Ne pas toucher s'il vous plaît de Andrée-Anne Brunet

Éditions Libre Expression

Clara part seule au Bélize, laissant derrière elle son amoureux retenu par le boulot à Montréal. D’abord réticente à s’éloigner de Louis pendant 11 jours, elle prend tout doucement goût à cette nouvelle liberté. Cette distance lui permet de se recentrer sur ses désirs et pulsions refoulées.

D’ailleurs, sa rencontre avec Bastian va lui faire tout remettre en question, mais cédera-t-elle à la tentation?

6. Coeur de slush de Sarah-Maude Beauchesne

La fondatrice du blogue Les Fourchettes et scénariste de la populaire série L’Académie est également autrice. Dans la série Coeur de slush, on retrouve Billie, une adolescente qui vivra son tout premier amour pour un cycliste prodige aux cheveux trop blonds, trop parfaits. C’est un premier grand été pour son coeur en pleine découverte qui va se briser, s’émietter, mais ça ne sera pas si douloureux. Il y aura des baisers dans une glissade d’eau, du lypsyl à la rootbeer, des frites salées pleine de ketchup et de la slush à la framboise bleue.

Psst, Si tu aimes le premier tome, l'autrice a également écrit deux suites sur les aventures de Bille, Lèche-vitrines, puis Maxime.

7. L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han

De la même autrice que To all the boys I’ve loved before, ce phénomène sur Netflix, ce roman est LA lecture de plage idéale. C'est l'histoire de Belly, une adoloscente qui passe chaque été depuis sa tendre enfance avec son frère et sa mère à la maison de plage de Susannah et ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Depuis ses dix ans, Belly est profondément amoureuse de Conrad et essaye de se rapprocher un peu plus chaque été, sans succès.

Tout va changer quand Belly, tentant d'oublier Conrad, reçoit une déclaration d'amour innatendue de Jeremiah. En plus de cela, entre les pichets de thé glacé et les baignades noctures, les deux mères cachent un terrible secret.

8. Souffler dans la cassette de Jonathan Bécotte

Souffler dans la cassette est un roman poétique qui nous permet de replonger dans une profonde nostalgie. Cela raconte l'histoire de deux garçons du primaire qui vivent pour la première fois, une véritable amitié. Leurs jeux, leurs chicanes et leurs aventures vont former les deux hommes qu’ils vont devenir. Ce livre de Jonathan Bécotte va vous faire sourire, tout en vous rappellant des moments doux de votre enfance.

Un livre léger écrit en quelques pages remplies de justesse et de naïveté.

9. Maryan Épisode 1: Vanille et Cèdre de Marie-Hélène Girard

La YouTubeuse et blogueuse Tellement Mom souligne ici son premier ouvrage racontant l’histoire de Maryan, une adolescente de 15 ans, normale et sans malice. Assise devant son miroir, en boule, elle se balance d’avant en arrière. Elle en a trop vu. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment.

À lire absolument pour vivre de fortes émotions et découvrir la fin bouleversante.

10. Ton absence m'appartient de Rose-Aimée Automne T. Morin

Rose-Aimée Automne T. Morin a perdu son père quand elle avait seize ans. Atteint d'un cancer, il s'était donné une mission avant de mourir, celle d'offrir à sa fille les outils nécessaires pour qu'elle puisse devenir une féministe libre, affirmée, cultivée, déplacée, dérangeante et égoïste. L'adulte qu'elle est devenue comprend aujourd'hui qu'elle s'est fait imposer des valeurs et une personnalité dans l'urgence et, dans cet essai intime, elle tente d'explorer la construction de son «moi». Sa quête la mènera à interroger d'autres personnes qui ont grandi dans un cadre hors de l'ordinaire.

«Quand on nous a dicté une façon d'être, comment arriver à trouver le vrai de notre identité, quitte à faire le deuil de ce qu'on a toujours été ?»