Se faire couper une frange, c’est une décision risquée puisque les chances sont fortes qu’on déteste le résultat.

C’est le genre de look qui va très bien à plusieurs personnes, mais on comprend tout à fait pourquoi certains hésitent avant de passer sous le ciseau.

Il existe de fausses franges qui permettent de tester l’effet, et certaines célébrités utilisent justement ces potiches et réussissent à nous duper.

Voici 10 stars qui ont porté la fausse frange

Zendaya

AFP

Lors de la première de sa nouvelle émission à HBO, Euphoria, Zendaya a opté pour un faux «toupet» plus pâle que ses cheveux naturels.

Sophie Turner

En tournée de promotion pour son film X-Men: Dark Phoenix, Sophie était magnifique avec sa fausse frange carrée.

Kendall Jenner

La mannequin a prouvé qu’elle est magnifique avec n’importe quel look capillaire en portant cette frange très réaliste.

Lana Condor

AFP

L’actrice de To All the Boys I’ve Loved Before porte le bob depuis un moment déjà et l’ajout d’une frange était une superbe idée.

Emily Ratajkowski

Emily a opté pour une version plus subtile avec une frange rideau et cela lui va très bien!

Dove Cameron

C’est pour un rôle que Dove a porté un faux toupet, mais cela nous fait croire qu’elle devrait le considérer pour sa vie de tous les jours!

Emma Roberts

Brian To/WENN.com

Ce n’est pas le plus bel exemple, mais on salue Emma Robert d’avoir opté pour l’originalité!

Lily Collins

Une véritable caméléon du cheveux, Lily a déjà porté un faux toupet coupé très carré.

Bella Hadid

La mannequin a porté le look au mariage de Marc Jacobs et ça lui va à merveille!

Constance Wu

Regina Wagner/Future Image/WENN.com

L’actrice de Crazy Rich Asians a porté une frange à clip pour les Critics Choice Awards.

Sarah Hyland

AFP

Sarah, qui joue dans Modern Family, a naturellement les cheveux très frisés, cette frange épaisse est donc très probablement une fausse.

