Exaspérée, Victoria Charlton répond à un commentaire grossophobe à son sujet

La spécialiste du True crime n'y est littéralement pas allé de main morte pour répondre à un énième commentaire désobligeant sur son physique.

Victoria Charlton Penny délecte ses fans à coups de vidéos concernant des crimes sordides et maintenant avec le podcast Trip de Bouffe avec son mari Bob le chef et leurs invités. Tout ce travail résulte en des milliers d'abonnés sur Youtube et Instagram et des fans qui la suivent de partout au Québec et en Europe.

Toutefois, Victoria est régulièrement confrontée à des internautes qui se permettent, encore en 2023, de faire des commentaires désobligeants sur son physique, ce que la youtubeuse dénonce régulièrement. Cette fois-ci, c'est un commentaire grossophobe qui a retenu son attention.

Dans une story Instagram, Victoria a publié une capture d'écran du commentaire. Sous une vidéo de la créatrice de contenu, on peut lire «Wesh, t'es devenue une vraie patate! Même tes doigts on dirait des saucisses cocktail.»

Évidemment, ces mots sont bien mal reçus. Victoria indique dans sa story qu'elle reçoit des commentaires grossophobes au quotidien, ce qui l'avait d'ailleurs amené à se confier sur sa prise de poids au début de 2023, suite à une prise de médication.

Suite à ce commentaire lâche, Victoria n'a fait ni une ni deux et a élevé son doigt d'honneur en réponse à l'internaute.

Avec une manucure rose à paillettes, Victoria inscrit « De la part de mes gros doigts».

Décidément, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, ni les mains. Les commentaires sur le physique n'ont clairement pas leur place dans sa communauté.

On adore son audace!

