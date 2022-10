Victoria Charlton en a assez de se faire poser cette question indiscrète

La Youtubeuse et auteure Victoria Charlton a mis les choses au clair dans une suite de stories sur Instagram après avoir reçu un commentaire de trop au sujet de son apparence.

• À lire aussi: 10 livres de «true crime» à lire durant la saison de l’épouvante

• À lire aussi: 15 influenceuses de Québec à suivre absolument sur les réseaux sociaux

Victoria Charlton a passé une fabuleuse soirée de lancement pour le troisième volet de Gardez l'oeil ouvert, sa série de livres sur des crimes et disparitions mystérieuses qui ont bien eu lieu.

Toutefois, deux jours plus tard et en tournée de presse en Europe, elle doit mettre les pendule à l'heures à ceux et celles qui se permettent de laisser des commentaires indiscrets sur son physique sous les publications des photos de son lancement.

« Je me sens complètement ridicule de devoir faire ce message ENCORE. Je suis PAS enceinte », tenait-elle à préciser. Victoria continue en expliquant que son corps a changé récemment à cause d'une nouvelle médication et que le nombre de commentaires qu'elle reçoit à ce sujet ne font qu'alimenter à son anxiété et à une perte de confiance en elle.

Instagram / Victoria Charlton

• À lire aussi: 5 raisons pour lesquelles il ne faut JAMAIS commenter le poids des autres

Dans une deuxième story, la reine du true crime explique aussi sa façon de penser sur le fait de laisser de tels commentaires sans se soucier de la personne qui les reçoit.

« Imaginez recevoir ce message si ça fait 2 quand que j'essaie d'avoir un bébé et ça fonctionne pas? Si j'en veux mais quelqu'un dans mon couple est incapable d'en avoir. Si j'ai fait une fausse couche et je suis en train de vivre mon deuil », rajoute Victoria.

Instagram / Victoria Charlton

Elle complète son message percutant en demandant un peu plus de bienveillance de la part de ses abonnés, car ces commentaires peuvent faire très mal. Victoria reste positive malgré les messages maladroits qu'elle reçoit.

Instagram / Victoria Charlton

Cette précision face à son physique fait suite à une dénonciation qu'elle a faite l'été dernier. La Youtubeuse a reçu des commentaires choquants par rapport à sa poitrine.

Le message derrière les publications de Victoria est qu'on ne devrait jamais, en aucun cas, commenter le poids ni le physique d'une personne. On souhaite que les mots de la créatrice de contenu aient l'impact désiré sur sa communauté.

Le troisième tome de Gardez l'oeil ouvert sera disponible dès le 27 octobre prochain.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s