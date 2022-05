9 essentiels mode pour la sportive en toi

À vos marques, prêt, partez! De la course au vélo en passant par le yoga, le sport et la mode unissent leurs forces pour ne faire qu’un ce printemps!

• À lire aussi: 5 écouteurs à suppression de bruit pour ta prochaine «hot girl walk»

Voici 9 essentiels tendance et fashion pour réveiller la sportive en toi:

1. Le soutien-gorge confortable de FWD par Sports Experts

Quel serait un entraînement à la salle de gym ou en classe de yoga sans le support d’un bon soutien-gorge? La griffe exclusive FWD (Forward With Design) par Sports Experts a conçu le soutien-gorge sport Seamless Basic, sans couture et avec tissu antimicrobien qui évacue l’humidité! Beau, bon, pas cher!

À 29,99$ - Dans les boutiques Sports Experts et en ligne

2. Les chaussettes à rayures d’Ardène

On ne pense jamais aux chaussettes, mais ce sont des accessoires hyper importants, non seulement à la pratique d’un sport, mais aussi pour compléter le style! L’entreprise canadienne Ardène a lancé sa collection MOVE et toutes leurs pièces sont dédiées à l’activité sportive...et on capote sur les bas à rayures trop mignons en verts ou en roses!

À 8,90$ pour deux paires - Dans les boutiques Ardène ou en ligne

3. Le T-shirt minimaliste aux citations inspirantes de la Boutique AKA design

Lorsqu'on parle d’essentiel, on parle de T-shirts. La boutique en ligne montréalaise Boutique AKA design confectionne une collection de T-shirts à manches courtes à partir de 100% coton. Pour un style contemporain et épuré, la designer a opté pour le blanc et le noir et y ajoute des citations inspirantes. De plus, sur demande, on peut commander une pièce personnalisée.

À partir de 25,90$ - Chez Boutique AKA

4. Le legging taille haute écoresponsable de Rose Buddha

Il y a tellement d’entreprises et de marques de leggings, que l’on ne sait plus où donner de la tête! Outre que les traditionnels Lululemon, pourquoi ne pas encourager le local avec la marque québécoise Rose Buddha ?! Fabriqués au Québec, ces leggings sont fabriqués à partir de bouteilles de plastique et on adore ça!

À partir de 108$ - En boutique ou en ligne chez Rose Buddha

5. Le (très) populaire jogging Lazypants

Depuis le début de la pandémie, le pantalon jogging est redevenu à la mode. Ce printemps, pour la course en ville ou marcher dans les bois, un jogging confortable est un véritable passe-partout! La marque canadienne préférée des influenceurs et des stars hollywoodiennes Lazypants offre une grande sélection de joggings avec plusieurs motifs et couleurs pimpantes.

À partir de 47$ - Disponible chez Costco et en ligne

6. Le coton ouaté Good for Sunday

La griffe montréalaise Good for Sunday présente sa nouvelle collection de cotons ouatés fabriqués à partir de matériaux légers et écologiques comme du bambou, du coton organique, du lin et du chanvre. C’est local, écolo, et parfait pour le jogging frisquet du matin!

À partir de 89$ - Disponible en ligne chez Indigo

7. Le biker short taille haute de Rusak

Adepte de bicyclette ou de spinning? Le cuissard est définitivement un incontournable durant les beaux jours à venir! Toujours hyper tendance chez les fashionistas, il est aussi porté à toutes sortes d’occasions, passant du look sport au look chic. D’ailleurs, la griffe haut de gamme montréalaise Rudsak a élargi sa collection printemps-été avec son cuissard blanc hyper galbant qui saura faire tourner les têtes!

À partir de 115$ - Dans les boutiques Rudsak et en ligne

8. La montre fitness de Polar

Compter ses pas, calculer le nombre de calories dépensé dans une journée ou encore simplement consulter l’heure est le job d’une montre intelligente! Mais comment conjuguer fashion et montre de fitness? Avec la montre Polar Ignite 2, qui possède un bracelet en cristal polaire fait à partir de véritables cristaux de Swarovski! C’est élégant, simple et intelligent.

À 104,99$ - En ligne chez Polar

9. La nouvelle chaussure athlétique Nano X2 de Reebook

Du CrossFit à la marche quotidienne, la marque très connue Reebok réinvente sa chaussure d’entraînement par excellence, la Nano X2. Facile et confortable à porter, cette chaussure met l'accent sur la performance, la durabilité et le style. Disponible pour hommes et pour femme, cette paire de running shoes est un allié pour tout athlète!

À 150$ (Disponible le 12 mai) - Dans les boutiques Reebok et en ligne

À voir aussi :

s