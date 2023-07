Vénus rétrograde jusqu'en septembre et voici ce que ça veut dire

La planète nommée en l'honneur de la déesse romaine de l'amour entre en rétrograde. On s'attend donc à quelques mauvais tours relationnels pour Vénus rétrograde et voici pourquoi.

La rétrograde de Vénus

Vénus, déesse de l'amour et deuxième planète du système solaire, vient tout juste d'entrer en rétrograde en Lion jusqu'au 4 septembre et son influence se fera ressentir jusqu'au 7 octobre. Cette période est l'occasion de porter un regard sur le relationnel, les finances et les valeurs.

Ce regard peut être bon ou mauvais, vous seul en saurez réellement l'issue. Toutefois, cette rétrograde en Lion ne laissera personne hors du manège. Coup de foudre, rupture, remise en question, retour d'un ex dans les parages, personne n'est au bout de ses surprises.

Quels signes zodiaques seront les plus affectés?

Vénus est la planète maitresse du Taureau et de la Balance. Les natifs de ces deux signes astrologiques verront donc leur quotidien plus chamboulé que les autres. Émotionnellement, ces deux signes noteront probablement des retours et des départs fracassants dans leurs relations, que ce soit de nature amoureuse, amicale, familiale et même au travail.

Les signes de Feu, donc le Lion, le Sagittaire et le Bélier, seront eux aussi forcément dans la tourmente. La nature impulsive de ces signes zodiaques créeront peut-être des conflits suite à des décisions prises sans crier gare. Attention, regrets à l'horizon.

Les Vierge auront peut-être envie de raviver la flamme avec une personne de leur passé, mais est-ce vraiment la bonne décision? Attention de peser le pour et le contre pour celles qui, contre leurs habitudes, voudront suivre leur coeur sans écouter leur tête.

Les Verseau, eux, seront sans aucun doute dans la remise en question. La rétrograde de Vénus vous donnera envie de contacter ces gens avec qui vous n'êtes pas en bons termes, question de vous apaiser l'esprit.

Pour tous les autres signes, même si ça peut sembler plus calme en apparences, soyez avertis que personne n'est réellement à l'abri d'un tumulte sentimental.

Vous savez maintenant ce qui se trame avec la rétrograde de Vénus. Accrochez-vous jusqu'en septembre!

