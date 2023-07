Vanessa Hudgens pose seins nus dans un décor paradisiaque

L’actrice aime surprendre ses fans avec des tenues extravagantes qui attirent tous les regards. Vanessa Hudgens a poussé l’audace à son maximum dans son plus récent look de plage.

Sans avertissement, la belle brune a déposé une série de photos sur Instagram qui ont eu l’effet d’une bombe. Désinvolte, Vanessa semble seule au monde sur son île. Ce décor pittoresque a permis de créer des images mémorables pour le magazine Tatler Philippines.

Simplement vêtue d’un paréo et d’un énorme chapeau de paille, elle s’est révélée sous un autre jour en prenant la pose, seins nus.

Plus libre que jamais, la star a utilisé ses mains en guise de top. Enlaçant son buste, Vanessa a caché ses seins en ne se recouvrant qu’au minimum.

Celle que l’on avait vue dans un look 100% transparent en plein jour à New York a finalement décidé de se vêtir de son plus simple appareil.

S’étant amusée dans une tenue transparente, Vanessa a retrouvé son tissu de prédilection lors de cette récente séance photo. On aperçoit l’actrice en microbikini noir avec une robe de plage légère du même coloris. Suivant le vent, le tulle en mouvement lui procure un air de déesse.

INSTAGRAM / VANESSA HUDGENS

Dans le même carrousel, la jeune femme a joué les mannequins dans une robe fleurie en dentelle. Délicate, la tenue laisse entrevoir le plus de peau possible. On remarque le string beige qui souhaite se fondre dans le décor.

INSTAGRAM / VANESSA HUDGENS

Sensuelle comme pas une, cette séance photo aux Philippines restera gravée dans nos mémoires à tout jamais!

