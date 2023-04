Vanessa Hudgens ose un look 100% transparent en plein jour à New York

L’actrice Vanessa Hudgens s’amuse avec la mode pour créer des looks uniques en son genre. Elle sait faire tourner les têtes avec son style audacieux et sa dernière tenue complètement transparente en plein jour n’a pas été épargnée des regards!

Cette semaine ne fut pas de tout repos pour la belle brune. En effet, Vanessa Hudgens a été occupée par de nombreuses entrevues pour promouvoir Dead Hot, son prochain film documentaire. On la retrouve alors qu'elle tente d'en apprendre davantage sur la sorcellerie et le monde des esprits. Bonne nouvelle: il sort aujourd’hui sur la plateforme Tubi.

La jeune femme a laissé aller son imagination vestimentaire lors de son passage à New York pour promouvoir le film. La Grosse Pomme a peut-être joué un rôle dans ses inspirations vestimentaires éclatées, qui sait? Chose certaine, elle a adopté LA tendance par excellence de 2023: la transparence!

Aperçue dans une robe entièrement transparente, Vanessa Hudgens s’est amusée en y ajoutant diverses tendances phares de l’année. En effet, on remarque les imprimés floraux qui font leur retour en grande pompe chez les stars. Ces fleurs blanches disposées sur le tissu transparent offrent un côté romantique au kit sobre.

Sous sa robe d’un noir translucide, on découvre une bralette échancrée qui s’agence au biker short noir, pour ajouter une touche à la fois chic et sportive. Elle complète l’ensemble avec un manteau de cuir oversized et des bottes cuissardes en cuir verni noires, qui s’arriment parfaitement au look.

Vanessa nous prouve qu’il est possible de rendre les cuissards sexy plutôt que sportif: il suffit d’ajouter des touches romantiques qui font fureur actuellement, et le tour est joué!

La transparence prédomine dans le OOTD de Vanessa Hudgens où le noir l'emporte. Celle-ci n'a reculé devant rien en osant ce look 100% transparent en plein jour. On aime son assurance!

Bien loin de son personnage sage de Gabriella dans High School Musical, Vanessa la fashionista a définitivement su faire parler d’elle avec son style aux allures gothiques.

Ainsi, on peut dire que c’est mission réussie pour sa tournée médiatique de Dead Hot.

