Vanessa Duchel change de tête et opte pour une couleur funky

La créatrice de contenu a gardé ses abonnés dans le mystère toute une journée avant de dévoiler la couleur sélectionnée, un choix audacieux.

• À lire aussi: Le coiffeur des stars Marcus Villeneuve partage ses secrets pour des cheveux colorés en santé

• À lire aussi: Rangez vos brosses et séchoirs, on adopte le «sex hair» en 2023

Vanessa avait rendez-vous au salon Espace K de Montréal pour une transformation capillaire qui change complètement du blond qu'elle arborait depuis quelques mois.

L'influenceuse et participante à The Voice : La plus belle voix, en France, a fait attendre ses abonnés avec un sondage pour deviner quelle couleur allait sortir gagnante. Le tout en nuances de gris pour ne laisser aucun indice.

La bonne réponse était finalement C) Rose! Vanessa a fait la révélation avec une vidéo. Le résultat est épatant.

Ça n'est pas la première fois que Vanessa confie sa tête à Espace K pour un changement capillaire éclaté. L'hiver dernier, elle a opté pour un moitié-moitié rose et blond.

Cette fois-ci, c'est la tête entière qui voit la vie en rose. On est ravi du résultat!

Découvrez nos plus récentes vidéos:

s