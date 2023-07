Une vidéo confirme que Joey Scarpellino serait en couple avec cette ex-candidate de téléréalité

Le comédien ne serait plus un cœur à prendre et vous risquez de reconnaître l’heureuse élue, bien connue du public québécois.

Celui que l’on a vu dans la série Les Parent a fait jaser dans les derniers mois, niveau cœur. Plusieurs rumeurs circulaient sur le fait que Joey et une ex-candidate d’Occupation Double Martinique auraient eu une aventure avant que celle-ci participe à cette téléréalité.

Après plusieurs soupçons laissés en suspense, l’idylle serait confirmée: il s’agirait de nulle autre que la mannequin Florence Belzile.

Ces derniers se seraient fréquentés avant son passage à l’émission, sans jamais s’afficher publiquement en tant que couple. Après son expérience en Martinique, Florence avait lancé une bombe sur le plateau de La semaine des 4 Julie en mentionnant être ouverte à revenir avec son ex et que «seul l’avenir le dira».

Accompagnée de Catherine «Peach», son amie avait dévoilé l'identité de cet ex-copain mystérieux en révélant que celui-ci s’était présenté sur le plateau, vêtu de rouge. Les fins détectives avaient fait le lien avec le beau Joey Scarpellino, l’une des vedettes de Ladies Night.

Une récente vidéo confirmerait finalement leur relation! C’est sur le profil TikTok de l’amie de Florence que l’on a pu apercevoir le duo de feu faire des flammèches.

L’ex-participante d’Occupation Double Grèce, Jessika Dénommée, a publié une vidéo qui peut sembler anodine, mais qui a eu un fort impact. Lors d’une journée en bateau entre amis, cette dernière les a sondés afin de découvrir leur fond d’écran et connaître l’histoire derrière la photo.

L’entrepreneure de Pop Underwear se demandait également si sa gang mettait leur chum ou leur blonde de l’avant.

C’est à ce moment que l’on a pu voir le fond d’écran du téléphone de Florence dans les bras de Joey, qui semble amoureux, lui donnant un bisou sur la tempe.

TIKTOK / JESSIKA DÉNOMÉE

La jeune femme a expliqué le contexte: «c’est à ma maison à Québec, à ma fête, puis ça c’est le chandail que je lui ai donné».

Joey, pour sa part, a mis un cliché de son chien, au bord de l’eau, aux côtés d’une belle blonde en bikini et chapeau de cowboy.

TIKTOK / JESSIKA DÉNOMÉE

Même de loin et de dos, Florence peut être facilement démasquée!

Après avoir été en relation avec Karl Sabourin d’Occupation Double Afrique du Sud pendant moins d’un an, voilà que la mannequin serait bel et bien passée à autre chose.

Toujours près de son chien adoré, il semblerait que Joey partage désormais ses becs avec Florence!

On souhaite beaucoup de bonheur à la paire, qui reste encore discrète en public. On a hâte de voir si Joey et Florence dévoileront leur amour au grand jour sur leurs réseaux sociaux!

