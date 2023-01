Une ancienne candidate de Star Académie à La Voix

L’émission La Voix revient très bientôt et on a pu voir le visage familier d’une participante dans une bande-annonce publiée sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Voici les dates de sorties de toutes vos émissions favorites qui reviennent en 2023

• À lire aussi: Voici où sont les candidats de Star Académie 2021 aujourd'hui

C’est le 15 janvier prochain que l’émission de variétés reprend du service pour animer nos soirées du dimanche. Pour faire patienter les téléspectateurs, une bande-annonce a été diffusée le 3 janvier sur les réseaux sociaux.

Entre les prises de têtes amicales des quatre coachs pour attirer les candidats dans leur équipe, on peut voir quelques participants qui offriront des performances. Parmi ceux-ci, Audrey-Anne Séguin, qui a également participé à Star Académie 2021.

Audrey-Anne s’était rendue jusqu’au camp de sélection lors de l’aventure Star Académie 2021, l’année de la grande victoire pour William Cloutier. Bien qu’elle ait fait partie des 60 élus après la vague d’auditions, elle n’est pas officiellement entrée à l’académie.

Son expérience professionnelle est toutefois très riche. Audrey-Anne a participé à des comédies musicales, des collaborations avec des chanteurs, dont le coach Marc Dupré, des compositions personnelles et elle est professeure de chant. En plus de son attitude positive et fonceuse, Audrey-Anne a le bagage pour impressionner Corneille, Marjo, Mario Pelchat et Marc Dupré.

On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite!

Ne manquez pas le retour de La Voix, le 15 janvier prochain à TVA et sur TVA+.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s