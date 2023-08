Une Super Lune Bleue a lieu ce soir et voici ses effets sur votre signe zodiaque

Spectacle céleste, la deuxième Pleine Lune du mois d'août a lieu ce soir. Outre sa beauté, la Super Lune Bleue aura des effets sur nos humeurs des prochains jours.

• À lire aussi: Mercure est entré en rétrograde et sème le trouble jusqu'en septembre

• À lire aussi: Voici le meilleur moment pour une coupe de cheveux selon l'astrologie et TikTok

Toutefois, elle ne sera pas d'une teinte bleutée. Le nom «Super Lune Bleue» provient du fait que c'est une deuxième Pleine Lune dans le même mois, alors qu'on observe habituellement une Pleine Lune pour un mois. Sa proximité à la Terre lui donnera également un aspect grandiose et lumineux, d'où son appellation.

Sur le plan astrologique, on associe la Super Lune Bleue à une période riche en émotions. Certains signes zodiaques seront influencés positivement et d'autres vivront plutôt une période de difficulté, sans compter la rétrograde de Mercure qui se poursuit jusqu'au 15 septembre. La Pleine Lune du 31 se trouve en signe du Poissons, ce qui exacerbera notre côté sensible.

Les signes chanceux de la Super Lune Bleue

Trois signes verront leur quotidien facilité avec ce phénomène lunaire.

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

La légèreté est au rendez-vous, enfin direz-vous, pour les Scorpion. Votre envie de vous amuser sera particulièrement marquée. Réunissez vos amis pour créer des souvenirs! Gardez aussi l'oeil et le coeur ouvert, car des sentiments pourraient vous surprendre positivement.

Cancer (21 juin au 22 juillet)

Les Cancer élargissent leurs horizons et c'est pour le mieux. Plusieurs opportunités s'offrent à ce signe zodiaque. Est-ce des opportunités inespérées ou une nouvelle manière de voir les choses? Tout ce que l'on sait, c'est que les Cancer s'offrent la possibilité de voir les choses sous un autre angle et c'est pour le mieux.

Taureau (21 avril au 20 mai)

Les Taureau auront bien fait de s'entourer de leurs proches et de passer des moments bien accompagnés. Votre maître mot pour cette Super Lune Bleue: collectif. Vous verrez les prochains jours d'un bon oeil, Taureau.

Les signes malchanceux de la Super Lune Bleue

La deuxième Pleine Lune d'août aura pour d'autres un effet négatif. Trois signent risquent d'être affectés.

Poissons (19 février au 20 mars)

Les Poissons devront éviter les changements drastiques puisqu'ils risquent d'en perdre leurs repères. Vouloir vivre du changement, même si vous êtes facilement adaptables à ceux-ci en général, peut vous déraciner et vous rendre confus.

Vierge (23 août au 22 septembre)

Comme à l'habitude, les Vierge auront tendance à tout questionner et suranalyser. Afin d'éviter un flou et perdre de vue vos envies, vous devrez prendre un pas de recul et vous calmer dans cette période de Pleine Lune.

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre)

Attention à l'épuisement, Sagittaire! Vous voulez bien faire dans tout, mais la pression des efforts vide vos batteries physiques et mentales. Oserez-vous vous évader et vous changer les idées?

Bonne Pleine Lune!

À VOIR: Tout sur le signe des Poissons