Voici l'humoriste chouchou qui se trouvait dans le Cône orange dans «Chanteurs masqués»

C’est le fameux Cône orange, emblème par excellence de la ville dirigée par Valérie Plante, qui a été démasqué dimanche soir pendant les duels à l’émission Chanteurs masqués, et celui-ci est un favori!

Les enquêteurs Sam Breton et Stéphane Rousseau ont eu la main heureuse en devinant que l’humoriste Mathieu Dufour, Math Duff pour les intimes, était dissimulé dans le costume orange comportant de nombreux graffitis.

Après son élimination, Mathieu a publié un carrousel de son aventure sur ses réseaux sociaux, recevant une vague de surprise et d'amour de ses pairs de l'industrie et ses fans.

En story, Mathieu a adressé la fin de son aventure à ses abonnés. «J'avais tellement hâte de dire que c'était moi, le Cône orange. C'était tellement un secret qui était dur à garder! Le plus drôle c'est que je n'avais pas dit à ma mère que je le faisais, pis ma mère adore cette émission-là. Je ne l'avais pas dit à mon père non plus, et là mon père je suis à Val D'Or avec en fin de semaine fait que je l'ai mis dans le secret quand on a pris l'avion jeudi. J'ai facetimé ma mère et elle était flouée au grand complet. On avait tout mis en place pour ne pas qu'elle le sache.»

L'humoriste ajoute comment le stratagème a fonctionné. «J'étais rendu avec deux agendas, parce que ma mère a accès à mon agenda parce qu'elle aime voir ce que je fais et tout. J'avais menti, j'avais dit que j'avais un autre contrat fait que là mon équipe écrivait un faux contrat dans mon agenda #1 pour que ma mère ne se doute de rien, puis dans mon agenda #2 ils mettaient mes heures de convocation pour aller au tournage de Chanteurs masqués, fait que c'était complètement fou, maintenant s'est su au grand jour.» La réaction de la mère de Mathieu a été de l'envoyer promener par surprise. L'anecdote est parfaite!

Le Cône orange, qui n’a pas remporté son duel contre la Ballerine, a dû faire ses adieux au grand plateau de variétés de TVA au terme du vote du public, qui l’opposait au Caméléon et au Dinosaure. Le Cône orange avait revisité plus tôt le tube Illégal, de Corbeau, et la Ballerine avait repris Dancing On My Own, de Robyn.

Math Duff, qui a éprouvé un vif plaisir durant son expérience à Chanteurs masqués, s'est déjà glissé dans des mascottes par le passé, un rôle qui lui a été utile pour porter le Cône orange avec l’enthousiasme et l’énergie qu’on lui connaît.

Chanteurs masqués, qui est l’émission la plus populaire de l’automne au petit écran québécois, est présentée chaque dimanche, à 18h30, à TVA, soit juste avant la cinquième saison de Révolution.

