Avec la saison chaude qui arrive lentement (mais sûrement), l’envie de laisser tomber le fer plat et le séchoir se fait de plus en plus pressante.

Parce qu’on ne veut quand même pas laisser de côté notre look, on opte pour des coiffures sans chaleur comme les fameuses «beach waves»

Ça peut sembler compliqué d’obtenir une tignasse de plage alors qu’on est bien loin de l’eau salée et du sable chaud, mais Denis Binet, consultant-coiffeur pour Pantene, nous a dévoilé ses meilleurs trucs pour obtenir ce look à la maison

Voici 6 trucs pour réussir son look de cheveux de plage à tout coup!

1. Peignez vos cheveux vers l’arrière

Si vous commencez sur une base de cheveux humides (essorés à la serviette, à la sortie de la douche), coiffez-les vers l’arrière avec un peigne (jamais une brosse), pour préparer vos cheveux à la seconde étape

2. Appliquez (beaucoup) de produit sur vos racines

Denis Binet est catégorique : la meilleure façon d’obtenir des beach waves, c’est en appliquant une quantité importante de mousse ou de gel. Ce qui est important toutefois, c’est de concentrer le produit à la racine.

«On peigne les cheveux vers l’arrière et on applique une base de gel ou de mousse à la racine, sur le dessus de la tête, sur la nuque et les tempes. Il est important d'en appliquer vraiment bien sur toute la racine.»

Mousse Volume Pantene, 6$, amazon.ca

3. Évitez de mettre du produit sur vos pointes

Pour obtenir un effet plus naturel et moins «gelifié», Denis nous conseille d’éviter d’appliquer de gel ou mousse coiffante sur les pointes. On obtient ainsi un contraste de textures intéressant qui rappelle une journée complète passée à la plage.

4. Pour un effet qui tient longtemps, utilisez les tresses et les «mini buns»

Si vous voulez avoir des vagues de plage pour le LENDEMAIN, on nous conseille d’opter pour trois ou quatre tresses tout autour de la tête ou de petites mèches prisent dans des sections d’environ 3 pouces par 3 pouces et entortillées jusqu’au crâne. «Si l’effet immédiat est plutôt frisé quand on défait la coiffure, on peut travailler la texture avec les doigts et attendre quelques heures que le cheveu se place», nous explique-t-il.



5. Si vous êtes pressés, le spray est votre allié

Pas envie de vous mouiller les cheveux? Pas de problème! Un spray à effet plage sur cheveux secs vous donnera des frisettes dignes d’une surfeuse! Le truc optimal de Denis est de l’appliquer la tête en bas et de bien saturer les cheveux.

Spray de plage Herbivore, 26,50$, sephora.ca

6. Pour un look beach waves sain et brillant, optez pour un sérum

Si les produits vous laissent avec un fini un peu trop mat à votre goût, le sérum viendra y remédier en conférant du lustre à vos longues vagues. Comme les beach waves sont obtenues naturellement avec un mélange de sel, de venteet de gras (provenant des crèmes solaires), le sérum est votre BFF!

Huile bi-phasée Kérastase, 57$, sephora.ca

